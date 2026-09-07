Irán amenaza con atacar empresas energéticas de EEUU si sus instalaciones son bombardeadas

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Teherán, 7 sep (EFE).- Irán advirtió este lunes de que atacará a empresas energéticas estadounidenses en Oriente Medio si Washington bombardea instalaciones iraníes, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

"Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta. Las compañías estadounidenses de petróleo y gas que operan en estas aguas y en estas instalaciones comparten esa vulnerabilidad. Si atacan nuestros activos, serán atacados", aseveró en X el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf.

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El dirigente iraní añadió que Teherán ya ha demostrado su capacidad para golpear objetivos estadounidenses durante más de seis meses de guerra y afirmó: "Que se lo pregunten a las bases que ya no son operativas".

Así respondió Qalibaf al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó ayer a Irán con destruir sus petroleros en caso de que el país persa atacase buques estadounidenses.

"La flota de petroleros de Irán está indefensa: Irán no tiene marina ni fuerza aérea. Nuestros aviones, buques y submarinos pueden atacarlos a todos", escribió Hegseth en X.

El intercambio de amenazas se produce después de varios días de tensión en el estrecho de Ormuz, donde se han registrado intercambios de ataques contra petroleros.

Esta semana, EE.UU. llevó a cabo además los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica, que causaron al menos 19 muertos, entre ellos cinco en una boda, de acuerdo con las autoridades iraníes.

Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo y exige que los buques que quieran cruzarlo obtengan su permiso.

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Estados Unidos, a su vez, ha establecido un cerco sobre puertos y buques iraníes y, en las últimas semanas, ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho por una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio. EFE