Ellen Burstyn, una legendaria y conmovida 'Leona de Oro' en Venecia

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Venecia (Italia), 7 sep (EFE).- Conmovida hasta no poder contener las lágrimas, la actriz estadounidense Ellen Burstyn se ha sumado este lunes a la lista de leyendas con el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, que ha honrado así una "extraordinaria" y extensísima carrera con la que ha marcado la historia del cine.

"Hay actrices que cruzan la historia del cine y que con su carrera la construyen. Ellen Burstyn pertenece a esta categoría, dando rostro y cuerpo a mujeres fuertes y frágiles, irónicas y determinadas a menudo ante las contradicciones de su tiempo", celebró en la gala el director de la Mostra, Alberto Barbera.

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La actriz estadounidense, célebre por sus papeles en películas de culto como 'Alice doesn't live here anymore' (1974), 'The Exorcist' (1973) o 'Requiem for a Dream' (2000), recogió el máximo reconocimiento del festival veneciano emocionada hasta la lágrima y arropada por la ovación del público.

A sus 93 años, que en diciembre cambiarán de dígito, vestida de amarillo y ayudada por un andador, Burstyn demostró su sentido del humor agradeciendo el premio con una broma.

"No pueden imaginarse lo importante que es esto para mí. Quiero decir, una cosa es ganar un Oscar, un Tony, un Emmy o algo por el estilo, y todos los he ganado por un mismo trabajo. Pero esto...", ironizó, suscitando las risas de los asistentes a la gala.

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Durante su discurso, lanzó un mensaje político recurriendo a una anécdota durante el rodaje de 'Alice Doesn't Live Here Anymore', cuando tuvo que guiarse por la línea blanca de la carretera mientras conducía un coche de noche a cuyo capó se habían subido el director Martin Scorsese y otros miembros del reparto.

"Simplemente quiero terminar diciendo lo profundamente agradecida que estoy por este hermoso León de Oro y esperar… no, no, y rezar para que mi propio país encuentre muy pronto su propia línea blanca", auguró.

Burstyn sigue trabajando y en esta edición del Festival actúa en dos películas: el corto de Maggie Gyllenhaal sobre Marilyn Monroe, 'Flesh Impact', y el largo 'Place to Be' de Kornel Mundruczo.

Además de a ella, la 83 Mostra veneciana ha otorgado un segundo León de Oro honorífico que ha caído en las manos de George Clooney. EFE

(foto)