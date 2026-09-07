Deutsche Bank alcanza un acuerdo extrajudicial con un exjecutivo por una demanda de 152 millones de euros

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Duetsche Bank ha cerrado un acuerdo extrajudicial para dar carpetazo al juicio por el que el exejecutivo del banco alemán Dario Schiraldi reclamaba 152 millones de euros por perjudicar a su carrera al achacarle la responsabilidad del escándalo sobre las operaciones de recompra que la entidad germana ejecutó con Monte dei Paschi tras el estallido de la crisis financiera.

"Las partes han resuelto de forma confidencial todas las reclamaciones y alegaciones que Schiraldi había formulado previamente contra Deutsche Bank y su personal. Por lo tanto, no haremos más comentarios al respecto", ha sostenido un portavoz de Deutsche Bank por correo electrónico a Europa Press.

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No han relevado las condiciones del acuerdo alcanzado, aunque Deutsche Bank ha sostenido que apenas tendrá impacto económico sobre sus cuentas.

Schiraldi, que ostentaba un cargo en la división de gestión de activos y patrimonios de Deutsche Bank, interpuso una demanda por daños y perjuicios en relación al caso de las operaciones de derivados y recompras realizadas junto con la entidad italiana Monte dei Paschi di Siena en un momento complejo para el banco transalpino al calor del estallido de la crisis financiera en 2008.

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En 2013 Deutsche Bank encargó un informe para analizar estas operaciones y apuntó a la responsabilidad de varios ejecutivos, por lo que algunos de ellos iniciaron trámites judiciales contra el banco alemán.

Ya en enero, Deutsche Bank alcanzó otros acuerdo con Michele Foresti y todavía quedan pendientes causas judiciales por este caso.