Barcelona mantiene opción de jugar torneos internacionales en 2027 pese a agónico empate

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Guayaquil (Ecuador), 6 ago (EFE).- Barcelona logró este domingo un agónico empate 1-1 en el partido que perdía ante Aucas y mantuvo la posibilidad para acceder a alguna de las dos copas continentales de 2027, a falta de la última fecha de la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador.

El atacante Michael Carcelén adelantó al Aucas, pero fue expulsado al término del primer tiempo por agredir al capitán de Barcelona, el defensa paraguayo Javier Báez, mientras el centrocampista Jhonny Quiñónez empató, de penalti, en la última jugada del tiempo de reposición.

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El empate permitió a Barcelona seguir en el sexto puesto, con 43 puntos, mientras Aucas completó 49 unidades y se ubica en el segundo lugar del torneo que domina en forma cómoda Independiente del Valle, con 71 puntos, con amplias posibilidades para ganar el título.

El Libertad hizo 41 puntos, y quedó séptimo, gracias al tanto de Enrique Caicedo para el triunfo por 0-1 a domicilio del Deportivo Cuenca y mantuvo una mínima posibilidad de acceder al hexagonal si en la última fecha vence al cuadro del Valle y si Barcelona pierde de local contra Delfín.

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Entretanto, la Universidad Católica derrotó 0-1 de visitante al Delfín de Manta gracias al gol de Eddy Mejía, por lo que acumuló 48 puntos, ubicándose en el tercer puesto.

El Delfín se complicó más en su aspiración por salvar la categoría para el próximo año pues continuó penúltimo con 27 unidades.

La vigésima novena fecha de la primera etapa concluirá este lunes cuando se jueguen los partidos Emelec-Manta, Orense-Guayaquil City y Mushuc Runa-Leones del Norte. EFE