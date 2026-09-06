Sibi Montes, prudente ante los rumores de desencuentro entre Fran y Cayetano Rivera: "Pues, ni idea"

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Sibi Montes y su marido, Mateo Ibáñez, no quisieron perderse la tradicional Corrida Goyesca de Ronda, una de las citas más señaladas del calendario taurino y una jornada especialmente significativa para la familia Rivera. La pareja llegaba a la plaza acompañada por otros familiares y, a su paso por los medios, Sibi era preguntada por los rumores que apuntan a un posible desencuentro entre su cuñado, Fran Rivera y Cayetano. Una cuestión sobre la que la hermana de Lourdes Montes prefirió mantenerse al margen.

Ante las preguntas sobre si existe algún tipo de tensión entre los dos hermanos, Sibi fue muy clara y, sin entrar en especulaciones, respondió con un escueto "pues, ni idea". La mujer de Mateo Ibáñez tampoco quiso pronunciarse sobre las informaciones que han circulado en los últimos días ni sobre si su hermana le habría contado algo al respecto, dejando así en el aire cualquier opinión sobre la relación actual entre Fran y Cayetano.

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Mucho más sonriente se mostró al hablar del momento personal que atraviesa junto a su marido, Mateo. La pareja está esperando su segundo hijo y vive con enorme ilusión esta dulce espera. Preguntada por cómo está llevando el embarazo, aseguró que "va bien" y que "sigue su curso", reconociendo además, entre risas, que esta vez se lo está tomando con algo más de tranquilidad: "Ya no le he hecho tanta cuenta", explicó.

Fue precisamente Mateo quien desveló ante las cámaras el sexo del bebé que está en camino, confirmando así que la familia crecerá con una niña: "Una niña, una niña. Ya la parejita", anunciaba visiblemente feliz. De esta manera, mientras los rumores sobre la relación entre los hermanos Rivera siguen generando interés, Sibi y Mateo disfrutan de una etapa especialmente feliz con la llegada de su segunda hija.

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