Lee Chang-dong, a por el León de Oro con su exploración del deseo entre clases sociales

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Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La carrera por el León de Oro del Festival de Venecia se ha visto este domingo sacudida por el estreno del nuevo trabajo del surcoreano Lee Chang-dong, 'Possible Love', una aplaudida exploración sobre la dignidad y las distintas formas de deseo que se anidan en toda clase social, entre ricos y pobres.

Hacía ocho años, desde su aclamada 'Burning' (2018), que el maestro surcoreano no estrenaba película pero los frenéticos cambios sociales de los últimos tiempos le han puesto manos a la obra.

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"A lo largo de estos años he sentido realmente hasta qué punto nuestras vidas se han transformado y cambiado de manera tan drástica. La COVID me hizo pensar en que la relación entre los seres humanos estaba cambiando profundamente y eso planteaba una pregunta: ¿Puede el cine seguir conectando a la gente?", se cuestionó Lee en la rueda de prensa de presentación de la Mostra veneciana.

"Possible Love" es el encuentro de dos parejas muy distintas: una de obreros sindicalistas y afectados por recortes y por el avance de tecnologías que amenazan con sustituirles; la otra, una aspirante a documentarista y su rico marido, interesados especialmente en rodar un filme sobre las protestas y aspiraciones laborales de su país.

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La relación entre matrimonios empezará a estrecharse en torno a la cámara: los primeros se verán agasajados, por primera vez escuchados por alguien 'importante'... a pesar de que el objetivo de sus nuevos amigos será más bien retratar sus desvelos y miserias.

La cinta, una producción de Netflix, es un monumental ensayo -por su profundidad y también por su duración de casi 3 horas- sobre las diferencias de clase y el deseo de encajar, pero también esconde una ácida crítica a ese esnobismo que 'vampiriza' realidades de pobreza.

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Por esa razón, 'Possible Love' incluye una mención 'in memoriam' del 'Decálogo 10' de Krzysztof Kieślowski, 'No codiciarás los bienes ajenos' (1990), ya que cada pareja busca algo de la otra, aunque ese algo sea en la práctica inalcanzable.

Y es que en el fondo de la película, según explicó el realizador, subyace una pregunta: "¿Cómo podemos mantener nuestro sentido de identidad y, al mismo tiempo, descubrir quiénes somos?".

El surcoreano defendió en la presentación la necesidad de que el cine retrate la realidad y se dijo muy cercano a la documentalista de su película, interpretada por la actriz Cho Yeo-jeong.

"Es un personaje que se pregunta constantemente cuál es realmente su actitud, qué siente por esas personas y cuál es la relación entre ella y a quienes está retratando. Creo que este personaje es el que más se acerca a mi propia identidad como cineasta", refirió.

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La relación entre el director y la realidad, entre observador y la cosa observada, ha sido "inevitable" para el maestro desde su juventud, como escritor y en el resto de sus obras.

"El vínculo entre mi mismo y las personas sobre las que escribo, su dolor, ya sean trabajadores, personas marginadas o estudiantes que luchan por la democracia. Siempre me he preguntado: ¿Hasta qué punto estoy cerca de ellos? ¿Y hasta qué punto soy honesto al retratar su posición o su perspectiva?", sostuvo.

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'Possible Love' ha recibido un aplauso prácticamente unánime en esta Mostra, certamen al que Lee Chang-dong ha regresado más de dos décadas después de ganar el León de Plata con 'Oasis' (2002).

El Festival de Venecia ha alcanzado este domingo su ecuador con su estreno y con otras dos películas en competición: 'The Echo Chamber', último guión del difunto Bernardo Bertolucci y rodada por Andrea Pallaoro, y 'Woman Unknown', de la danesa May el-Toukhy, una de las dos únicas directoras en la principal sección del certamen.

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Gonzalo Sánchez