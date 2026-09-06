Rusia afirma que acusaciones contra Moscú por el incidente en Leipzig suponen "el inicio de una guerra real"

Guardar

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este domingo que las acusaciones de Moscú en torno al incidente en el aeropuerto alemán de Leipzig suponen "en general, el inicio de una guerra real", antes de afirmar que, "en esencia", el canciller alemán, Friedrich Merz, "declaró la guerra" a Rusia.

"En Leipzig, en el aeropuerto, encontraron un dron. Dijeron que era un dron ruso, pero nadie se molestó en investigar", ha dicho en una entrevista a la agencia de noticias Vesti. "Esto es, en gran medida, el inicio de una guerra real", ha sostenido.

PUBLICIDAD

Así, ha criticado nuevamente la decisión de Alemania de expulsar al cónsul ruso de Bonn y de cerrar la Casa Rusa en la capital, Berlín. "Recuerdo que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes cerraron sus misiones diplomáticas", ha argumentado.

El jefe de la diplomacia rusa ha remarcado además que "las declaraciones de Merz sobre convertir a Alemania en la principal potencia militar en Europa están siendo puestas en práctica". "En esencia, nos está declarando la guerra. Las lecciones de la historia no han sido aprendidas", ha puntualizado.

PUBLICIDAD

"Resulta que estas metástasis del nazismo están empezando a abrirse paso. Se trata de un fenómeno peligroso", ha manifestado Lavrov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Creo que los líderes rusos sacarán las conclusiones pertinentes", ha zanjado.

Alemania afirmó esta semana que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades tras el incidente en Leipzig revelaron que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

PUBLICIDAD

En respuesta, el Gobierno de Rusia instó a Berlín a presentar "pruebas" que demuestren su implicación en el incidente, una línea también mantenida por el presidente ruso, Vladimir Putin, que apuntó incluso a fines electoralistas por parte de las autoridades alemanas.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

PUBLICIDAD