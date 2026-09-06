Las proyecciones sitúan a la ultraderechista AfD al borde de la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt

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El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque sin los votos suficientes para gobernar en solitario, con lo que se abre la puerta a la formación de un gobierno apoyado por el resto de formaciones políticas.

En concreto, AfD habría logrado un 44,2% de los votos, según la proyección elaborada por Infratest Dimap para la televisión pública alemana ARD, lo que se traduciría en 39 escaños, por debajo de los 42 asientos que garantizan una mayoría absoluta.en el parlamento regional.

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Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 18% de apoyo (19,1 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% y 8-9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5,1%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2,3%). El mínimo para obtener reperesentación es del 5%.

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La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 65,3% hasta las 16.00 horas, muy por encima del 41% registrado a esa hora en 2021, cuando la participación final fue del 60,3%.

La última encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD sitúa a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).

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AFD TIENE UN "MANDATO PARA GOBERNAR"

La líder del partido AfD, Alice Weidel, ha celebrado el "histórico" resultado obtenido en Sajonia-Anhalt y ha resaltado que es un "claro mandato para gobernar" en la que sería la primera región alemana gobernada por esta formación.

"Es un resultado histórico. Vamos a ver que más nos depara la tarde", ha declarado Weidel, según recoge la televisión alemana ZDF. "Este es un claro mandato para gobernar", ha argumentado.

También el líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ha reiterado el argumento del "claro mandato para gobernar". "Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar. Nuestra mano siempre está tendida para mejorar, para una buena Alemania y, sobre todo, para una buena Sajonia-Anhalt", ha afirmado Siegmund.

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El dirigente regional de AfD se propone contactar con todos los demás partidos políticos para poner en marcha un cambio. "Hemos hecho historia en este estado. Lo que no vereis es que me pliegue renunciando a nuestros valores por el poder", ha declarado.

Durante la campaña, Siegmund ha asegurado que AfD solo gobernará si tiene mayoría absoluta y de hecho los demás partidos rechazan cualquier colaboración con su partido por considerarlo extremista de ultraderecha.

El gran derrotado de los comicios ha sido la conservadora CDU, que ha perdido la mitad de su apoyo con respecto a las últimas elecciones regionales. Así, su el líder regional, Sven Schulze, ha afirmado que se trata de "un día oscuro" para su formación.

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"Algunos dicen que este es un día oscuro para la CDU. Yo digo: pero así es la democracia", ha afirmado Schulze a su llegada al acto de su partido programado para después de las elecciones.

El dirigente conservador regional ha criticado el peso en estos comicios de las políticas del gobierno federal liderado por el canciller Friedrich Merz, también de la CDU, y ha destacado el aumento de la participación.

El histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que gobierna en coalición con la CDU a nivel federal, ha reconcido lo "dramático" de los resultados en Sajonia-Anhalt en palabras de su secretario general, Tim Kluessendorf. El dirigente socialdemócrata ha destacado que su partido ha logrado mantener su apoyo, pero ha reconocido que "no es un gran éxito".

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Kluessendorf ha abogado así por formar "una mayoría democrática" frente a AfD, aunque ha reconocido que será "muy, muy difícil formar gobierno".

UN GOBIERNO NO PARTIDISTA

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán) ha planteado la formación de un gobierno "no partidista" como "tercera vía" tras la victoria de AfD. La formación de izquierda antiinmigración ha obtenido poco más de un 5% de apoyo y se garantiza así representación parlamentaria.

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La copresidenta de BSW Amira Mohamed Ali ha recordado que en campaña han prometido que no apoyarían ni a AfD ni al gobierno saliente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y plantea en cambio un "primer ministro no partidista".

"Haremos exactamente lo que anunciamos antes de las elecciones. No votaremos ni por el señor (Sven) Schulze (CDU) ni por el señor (Ulrich) Siegmund (AfD)", ha declarado, según recogen medios alemanes. "Tenemos que salir de estas trincheras. Es una guerra de trincheras y por eso hemos decidido que es la hora de un nuevo modelo: un ministro-presidente reconocido como imparcial que gobierne con mayorías rotativas, con la participación de todo el parlamento", ha explicado Mohamed Ali.

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Esta fórmula permitiría poner en práctica políticas centradas en los problemas, "lo que a la larga también puede ayudar a superar las divisiones", ha arguementado.