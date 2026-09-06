Israel anuncia que Nauru se convertirá en el noveno país en abrir embajada en Jerusalén

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Jerusalén, 6 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este domingo que la República de Nauru, la nación insular más pequeña del mundo, abrirá mañana su embajada en Jerusalén -cuya parte este es igualmente reclamada por los palestinos como su capital- y se convertirá en el noveno país del mundo en dar este paso.

"Nauru es un verdadero amigo de Israel, que consistentemente se mantiene a nuestro lado en la escena internacional. Esta noche, discutimos una serie de formas de profundizar y fortalecer los lazos entre nuestros países. ¡Continuaré trabajando para avanzar en el reconocimiento internacional de Jerusalén como capital de Israel!", escribió Saar en su cuenta de X.

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El titular de Exteriores israelí se reunió este domingo para ello con Lionel Aingimea, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Nauru.

El tercer Estado soberano más pequeño del mundo, por detrás de Ciudad del Vaticano y Mónaco, se unirá a Somalilandia, EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi, que cuentan ya con embajadas abiertas en Jerusalén.

Otros países como Argentina o Colombia también han manifestado su deseo de fortalecer su relación con Israel a través de esta misma medida.

Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la comunidad internacional, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como su capital.

La mayoría de naciones tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos, como el de España, establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos.

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En diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y en 2018 trasladó allí la embajada estadounidense provocando un terremoto político en la región de Oriente Medio. EFE