Dictan prisión contra la prefecta de la región ecuatoriana de Santo Domingo por enriquecimiento ilícito

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Un tribunal ha dictado prisión preventiva contra la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, investigada por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Núñez ganó las últimas elecciones regionales con el apoyo del partido opositor Revolución Ciudadana.

La prisión ha sido dictada durante una audiencia de formulación de cargos en la que además se ha dictado el embargo de bienes por 309.646 dólares (unos 266.700 euros) y la prohibición de enajenar bienes, según recoge el portal de noticias Ecuador Inmediato.

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La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva en un caso que la política ha calificado de "calumnia". Núñez ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación.

Núñez llegó al gobierno de Santo Domingo de los Tsáchilas en 2019 y fue reelegida para un segundo mandato en las elecciones de 2023. En su segunda candidatura contó con el respaldo del partido opositor Revolución Ciudadana.