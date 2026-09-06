Detienen a 18 personas por 188 empadronamientos fraudulentos en Roquetas de Mar

Guardar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de las funciones que tiene encomendadas para la prevención e investigación de hechos delictivos y la protección de los derechos de los ciudadanos, ha desarrollado en Roquetas de Mar la operación 'Tabula rasa', que se ha saldado hasta el momento con la detención de 18 personas y la detección de 188 empadronamientos fraudulentos.

Segú ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició tras varias denuncias presentadas durante los primeros meses de 2025 por vecinos de Roquetas de Mar, quienes comunicaron que, en sus domicilios, principalmente viviendas ubicadas en grandes edificios, figuraban empadronadas personas desconocidas.

PUBLICIDAD

Ante estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió detectar que, para llevar a cabo los empadronamientos, los presuntos autores habrían utilizado documentación falsificada, principalmente recibos de agua y electricidad, además de emplear presuntamente la identidad de los titulares de las viviendas sin su conocimiento ni autorización.

La investigación, permitió constatar situaciones especialmente significativas para la Benemérita. En uno de los edificios investigados en Aguadulce (Almería) figuraban más de un centenar de personas empadronadas sin que las comprobaciones realizadas por los agentes permitieran acreditar su residencia efectiva en las viviendas correspondientes.

PUBLICIDAD

Los investigadores le tomaron declaraciones a 69 personas estafadas, que manifestaron haber abonado presuntamente cantidades comprendidas entre los 800 y los 2.500 euros a cambio de conseguir su empadronamiento en Roquetas de Mar.

El avance de las pesquisas permitió a la Guardia Civil identificar tres grupos criminales que presuntamente actuarían principalmente en grandes edificios de la localidad y que habrían establecido una estructura para facilitar estos empadronamientos.

Como resultado global de la operación, la Guardia Civil ha procedido a la detención de 18 personas en las localidades almerienses de Adra, Almería, La Mojonera, El Ejido y Roquetas de Mar. Según ha detallado el Instituto Armado, a los implicados se les atribuye, en distinto grado de participación, hechos relacionados con pertenencia o constitución de grupo criminal, favorecimientos de la inmigración ilegal, falsedad documental, estafa y usurpación del estado civil.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Guardia Civil ha indicado que la operación 'Tabula rasa' permanece abierta, al encontrarse todavía pendientes de localización otros objetivos relacionados con la investigación, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.