Seúl pide a Washington rebajar los aranceles a los equipos de su nueva planta siderúrgica en Louisiana

Guardar

Las autoridades de Corea del Sur han solicitado a Estados Unidos que facilite la entrada de los equipos y materiales procedentes del país asiático que serán necesarios para levantar una nueva planta siderúrgica en Louisiana, un proyecto conjunto de Hyundai Motor Group y POSCO (Pohang Iron and Steel Company) valorado en 5.800 millones de dólares (unos 4.900 millones de euros).

La petición ha sido trasladada este sábado por el ministro de Industria surcoreano, Kim Jung Kwan, durante un encuentro con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, celebrado antes de la ceremonia de colocación de la primera piedra de Hyundai-POSCO Louisiana Steel LLC (HPLS).

PUBLICIDAD

El proyecto contempla la construcción de una planta siderúrgica integrada basada en hornos de arco eléctrico, cuyas obras está previsto que arranquen durante el cuarto trimestre del año, el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur y así lo ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Durante la reunión, Kim ha reclamado a las autoridades estadounidenses que tengan en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan las compañías surcoreanas que están destinando inversiones al mercado estadounidense y que respalden el proyecto mediante una reducción de los gravámenes aplicados a los equipos materiales que deben ser trasladados desde Corea del Sur.

PUBLICIDAD

Desde el Gobierno surcoreano han argumentado que facilitar la importación de los componentes necesarios para la construcción de HPLS contribuiría a reforzar la cooperación industrial entre ambos países, pues la futura instalación combinará la tecnología siderúrgica surcoreana con las capacidades industriales y energéticas disponibles en Estados Unidos, según el Ministerio.

Una vez operativa, la fábrica estará orientada a la producción de acero destinado al sector automovilístico. Su producción abastecerá a plantas de fabricantes internacionales situadas en el sur de Estados Unido y México, entre ellas las instalaciones de Hyundai Motor y Kia.

PUBLICIDAD

La ceremonia de inicio del proyecto ha contado con la presencia del presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Euisun Chung; el presidente del Grupo POSCO, Chang In Hwa, y la embajadora surcoreana en Estados Unidos, Kang Kyung Wha.

Chung ha destacado que la producción local de acero para automóviles permitirá a Hyundai Motor Group y a otros fabricantes estadounidenses avanzar en el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, Susan B. Bourgeois, ha puesto el foco en los efectos económicos que la inversión ya está generando en el estado.

"Hyundai Steel ya está demostrando el alcance que una inversión transformadora puede tener para Luisiana", ha subrayado Bourgeois. "Este proyecto está creando empleo para las empresas de Luisiana, formando una fuerza laboral en torno a la manufactura de alto valor e impulsando nueva actividad en toda la región incluso antes de que comience la producción", ha agregado, de acuerdo con Yonhap.

PUBLICIDAD

La iniciativa se integra en el programa de inversiones de 26.000 millones de dólares (unos 22.375 millones de euros) anunciado el año pasado por Hyundai Motor Group para Estados Unidos, después de que Hyundai Steel comunicase en marzo de 2025 su intención de destinar 5.800 millones de dólares a la construcción de su primera fábrica siderúrgica en Norteamérica.

HPLS está constituida como una empresa conjunta entre Hyundai Steel, Hyundai Motor, Kia y POSCO. La participación de Hyundai Steel asciende al 50%, mientras que Hyundai Motor y Kia controlan cada una un 15%. POSCO cuenta con el 20% restante.

PUBLICIDAD