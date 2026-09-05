Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), con el undécimo, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, fue el más rápido de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 882 milésimas; exactamente 135 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 185 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:22,517

12.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:22,756

13.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:22,779

14.

Liam Lawson

NZL

Red Bull

1:22,821

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:23,453

16.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:23,454

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Yuki Tsunoda

JPN

Racing Bulls

1:23,755

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:24,356

19.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:24,364

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:24,595

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:25,150

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:25,222