Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), con el undécimo, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, fue el más rápido de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 882 milésimas; exactamente 135 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 185 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.
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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:22,517
12.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:22,756
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:22,779
14.
Liam Lawson
NZL
Red Bull
1:22,821
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:23,453
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:23,454
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1:23,755
18.
Alexander Albon
THA
Williams
1:24,356
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:24,364
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:24,595
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:25,150
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:25,222