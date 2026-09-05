Gasly sale primero en Monza

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El francés Pierre Gasly (Alpine) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

Gasly, de 30 años, firmó la primera 'pole' de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes) -que sale segundo- y con 180 de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que afrontará la carrera desde la tercera plaza de la parrilla.

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El argentino Franco Colapinto, compañero de Gasly en Alpine, acabó a 434 milésimas del francés y arrancará octavo este domingo en el templo de la velocidad.