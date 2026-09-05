'Primetime': Robert Pattinson cautiva Venecia como un voraz 'cazador' de audiencias

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Gonzalo Sánchez

Venecia (Italia), 5 sep (EFE).- La caza de audiencias televisivas puede degenerar en pesadilla. Robert Pattinson ha cautivado este sábado en el Festival de Venecia con su nueva película, 'Primetime', una historia con aires de terror 'catódico' en la que se ha metido en la piel de un insaciable -y real- presentador de 'reality show'.

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La cinta, en la carrera por el León de Oro de esta edición de la Mostra, supone el debut en el largo de ficción del director estadounidense Lance Oppenheim, autor de aplaudidos documentales como 'Some kind of heaven' (2020) o 'Spermworld' (2024).

La historia que le ha inspirado ha sido la del controvertido programa de telerealidad estadounidense 'To Catch a Predator' con el que, en los años 2000, el presentador Chris Hansen 'cazaba' a supuestos abusadores sexuales atrayéndolos con falsos muchachos.

"La idea que me fascinaba era qué ocurre cuando te conviertes en uno de los temas más oscuros del mundo del entretenimiento?", explicó Oppenheim durante la rueda de prensa de presentación en la Mostra veneciana, certamen en el que también se estrena.

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Pattinson interpreta a ese presentador que 'desenmascaraba' ante todo el país a hombres que chateaban con niños, un 'justiciero' que, en el fondo, lo que ansiaba era conquistar el horario de máxima audiencia y destronar a las series y programas del momento.

Esta ambición le empujaría a perseguir a un 'pez gordo' escondido en el anonimato de los chats de aquel tiempo, sin saber que estaba desfilando hasta un trágico abismo que engulliría a su programa.

El actor, una de las estrellas más esperadas del día en Venecia, contribuyó en la producción de la cinta y explicó que hizo todo lo posible para que el papel de Chris Hansen "no pudiera interpretarlo ninguna otra persona" que no fuera él mismo.

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"Poco a poco me fui encariñando cada vez más con él. Preparar el personaje requirió muchísimo trabajo, más que cualquier otro papel que haya hecho", reconoció el protagonista.

Algo que le atraía enormemente del personaje, y que se repite en la película, era su emblemático uso de coletillas -como su mítico 'siéntate ahí mismo'- cuando descubría ante todo el país a un 'depredador'. Unas frases que han quedado como 'memes'.

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El actor afirmó que desde pequeño le encantaban ese tipo de cosas y que solía aprenderse de memoria algunas de las frases más icónicas de Jim Carrey en 'The Mask' o de 'Austin Powers'.

Impregnado de estética 'dosmilera', 'Primetime' recrea el mundo frenético que bullía entre bastidores, la guerra por las audiencias entre cadenas, el hambre insaciable del público y el cortocircuito de una sociedad que empezaba a confundir la información, la justicia y el espectáculo.

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El resultado es trepidante, en algunos momentos onírico y tétrico (Ari Aster es uno de sus productores), porque de lo que se trata no es solo de contar aquel fenómeno sino de ubicar el advenimiento de una realidad presente hecha para ser mostrada, a cualquier precio.

"Nos encantaba la idea de hacer algo que se sintiera más como un sueño febril que como un biopic convencional", resumió Oppenheim.

El cineasta explicó que descubrió el programa no viéndolo por la televisión sino a través de las parodias que se hicieron de él en otros programas, como en la irreverente serie de dibujos animados 'South Park', lo que demostraba su impacto en la cultura popular.

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Después llegó el momento de ver 'To Catch the Predator': "Quedé alucinado. Chris Hansen era como un ser mitológico con aquellas frases lapidarias... Me fascinó toda la teatralidad del programa pero también me desconcertaba mucho", confesó Oppenheim.

Pero su "obsesión" con aquel presentador resurgió cuando su esposa le regaló una dedicatoria suya por su cumpleaños. "Era un personaje magnífico, la idea de un hombre que se convirtió en mito. Y pensé que eso podía dar lugar a una película realmente interesante", recordó.

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La película además cuanta en su reparto con la cantautora Phoebe Bridgers, que se estrena de este modo en el cine y que, durante la presentación, bromeó sobre su trabajo con Pattinston.

'Primetime' ha sido uno de los dos grandes estrenos de la jornada en la Mostra, en competición, junto a la coproducción española 'Succederà questa notte' del italiano Nanni Moretti.

Aunque los más esperados han sido los hermanos Liam y Noel Gallagher, los Oasis, que han acudido a Venecia para estrenar el documental de su sonada reconciliación y exitoso regreso a los escenarios con su documental 'Don't Look Back in Anger'. EFE

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(foto)(vídeo)