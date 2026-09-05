El Gobierno italiano busca proteger a Ducati ante los recortes de Volkswagen

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Roma, 5 sep (EFE).- El ministro italiano de Empresas y del Made in Italy, Adolfo Urso, afirmó este sábado que el Gobierno trabaja para proteger a Ducati, fabricante de motocicletas y símbolo de la industria italiana que forma parte del grupo alemán Volkswagen, que aprobó un plan de ajuste que contempla recortes de empleo.

"Esta mañana me reuní con el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, acordando una hoja de ruta que nos permita salvaguardar una empresa tan importante, símbolo del Made in Italy, de la que todos estamos orgullosos", señaló Urso en un mensaje publicado en X.

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El ministro aseguró que el Gobierno utilizará "de la mejor manera posible" las herramientas a su disposición para garantizar que Ducati pueda seguir representando a Italia con sus éxitos deportivos, tecnológicos y comerciales.

Urso destacó además el valor de la compañía como ejemplo de "excelencia y calidad".

Ducati, una marca transalpina nacida en 1926 en Bolonia, forma parte del grupo alemán Volkswagen, que atraviesa una profunda crisis y ha puesto en marcha un plan de ajuste que contempla reducir el número de modelos e importantes recortes de empleo.

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Volkswagen ya tenía en marcha un plan para reducir en 50.000 los puestos de trabajo y ha aprobado otros 50.000 recortes hasta 2030, lo que elevaría a 100.000 el número de empleos afectados.

El grupo también estudia el futuro de algunas de sus plantas y de marcas como Seat.

El gigante automovilístico alemán, que compró la marca italiana en 2012 por medio de Audi, atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de Estados Unidos. EFE

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