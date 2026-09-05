Mujeres indígenas de Paraguay piden reconocimiento de las parteras y respeto a sus saberes

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Asunción, 5 sep (EFE).- Un grupo de mujeres indígenas pidió este sábado al Estado paraguayo el pleno reconocimiento de las parteras y el respeto de sus saberes ancestrales, a los que consideran vitales para acompañar a las embarazadas de comunidades donde los servicios públicos de salud son escasos.

Representantes de organizaciones comunitarias se reunieron en una plaza de la capital paraguaya, Asunción, para cerrar una semana de actividades y foros en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que se celebra este sábado.

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"Reivindicamos esta semana la importancia de los conocimientos tradicionales, la importancia del papel, del rol de las parteras indígenas en salvar vidas y en recibir vidas en el mundo, en las comunidades, y reivindicamos y exhortamos a que se reconozca plenamente este servicio", indicó a EFE la secretaria ejecutiva de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), Tina Alvarenga.

Esta líder indígena guaraní denunció la "ausencia o la poca presencia de los servicios de salud" en las comunidades y la discriminación y violencia obstétrica que -aseguró- sufren muchas mujeres indígenas en los hospitales públicos, por lo que prefieren dar a luz con sus parteras comunitarias.

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"Las parteras tradicionales siguen siendo como el brazo ejecutor ante la ausencia de una política pública de un servicio de calidad y calidez en la atención a las mujeres que están embarazadas o que están pariendo", enfatizó.

Alvarenga afirmó que existe "un choque cultural", al señalar que en los centros de salud públicos, salvo excepciones, no se admiten otras modalidades de parto que no sean en posición horizontal, que contrasta con los partos verticales o en cuclillas que se practican en las comunidades indígenas.

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Igualmente, dijo que las políticas públicas en Paraguay "no toman en cuenta el papel que cumplen las parteras", quienes además de la atención en el parto brindan "contención" espiritual y psicológica a las mujeres.

Dominga Maciel, originaria del pueblo indígena Angaité y enfermera con 29 años de experiencia, refirió a EFE que las parteras indígenas no son como los médicos, enfermeros y obstetras, porque ellas "acompañan a las mujeres" durante todo el embarazo, el parto, con los cuidados postparto y hasta hacen trabajos con los esposos.

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"Es muy importante porque ayudan mucho a dar vida, y son dadoras de vida, son conocedoras de muchas medicinas tradicionales", complementó Maciel, quien también es miembro del MIPY.

Maciel reivindicó la importancia de que las parteras "sean visibles" y que se respeten sus saberes, al considerar que "guardan muchas historias y tiene el conocimiento ancestral".

Como ejemplo mencionó el caso de una partera de 75 años, oriunda de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay (norte), quien durante su vida ha atendido 2.001 partos.

Para Maciel, las mujeres indígenas deberían tener la opción de elegir dar a luz con la partera tradicional, luego de acceder en las comunidades a los "servicios básicos" como ecografías o chequeos de control del embarazo. EFE

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