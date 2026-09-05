Miles de manifestantes por la democracia en víspera de las regionales de Sajonia-Anhalt con AfD como favorita

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Miles de personas, unas 6.000 según las estimaciones de la prensa local, han participado este sábado en el Festival por la Democracia celebrado en la ciudad de Magdeburgo, capital del estado de Sajonia-Anhalt, en el que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) es favorito para hacerse con la victoria por mayoría absoluta en las elecciones regionales previstas para este domingo.

En respuesta a la posibilidad de un gobierno de extrema derecha se han convocado varios festivales por la democracia en varios puntos del estado de Sajonia-Anhalt, el más importante de ellos en la plaza de la catedral de Magdeburgo. Hasta 26 manifestaciones han sido registradas para el fin de semana, según la Policía.

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En este festival con conciertos que está previsto que dure hasta bien entrada la noche se ha exaltado la diversidad del estado tras una marcha desde la estación central de Magdeburgo hasta la plaza de la Catedral. Está organizado por la coalición Sajonia-Anhalt Abierta al Mundo, que ha subrayado que llevaban seis meses organizando los actos.

También en Magdeburgo ha habido una convocatoria "patriótica" en la que han participado varias decenas de personas en la avenida Breiter Weg, la calle comercial más importante de la ciudad. En la misma se han visto banderas de alemania y coches con la enseña y carteles con el lema "Marcha de Coches por la Paz".

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La Policía ha desplegado a cientos de agentes y cuenta con apoyos de otros estados cercanos. Se estima que hay unos 1.500 agentes antidisturbios y cañones de agua.

La última encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD sitúa a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemnia (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).

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