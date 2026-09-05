Miles de croatas protestan contra un vertido tóxico ilegal cerca de un parque natural

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Skopie, 5 sep (EFE).- Miles de personas se manifiestan este sábado en Zagreb para pedir responsabilidades por el vertido ilegal de hasta 45.000 toneladas de residuos electrónicos, sanitarios y plásticos que fue importado al país y enterrado entre 2022 y 2025, en una de las mayores protestas medioambientales en la historia de Croacia.

Varios medios locales informan de que "decenas de miles de personas" participan en una marcha en el centro de la capital croata convocada por la iniciativa ciudadana 'Gospic es nuestro hogar', en referencia al municipio más cercano al vertedero clandestino, a unos 200 kilómetros al sur de Zagreb.

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Una investigación ha concluido que desde el año 2022 y hasta una intervención policial en febrero de 2025, entre 35.000 y 45.000 toneladas de basura tóxica fueron importadas ilegalmente a Croacia desde las vecinas Eslovenia e Italia y enterradas a unos 50 kilómetros del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en la región de Lika.

Los residuos fueron importados y enterrados por la empresa Tipos Resurs, cuya licencia de gestión de residuos había sido anulada y posteriormente reactivada de forma poco clara, según los medios.

En febrero de 2025 una operación policial apoyada por Europol llevó al arresto de trece personas, entre ellas el dueño de la compañía, acusadas del vertido ilegal.

La basura había sido traída al país con documentos que indicaban que era "materia prima reciclable", pero los análisis posteriores demostraron que se trataba de una mezcla de plástico triturado y compactado, residuos electrónicos y residuos sanitarios, que ha contaminado el suelo y las aguas subterráneas.

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Esos restos siguen aún enterrados y se estima que una limpieza completa costará más de cien millones de euros.

"Lika nunca olvidará vuestra traición" o "A los pulmones de Croacia les cuesta respirar" son algunos de los lemas en las pancartas que portan los manifestantes.

Una mujer que vive a 50 metros del vertedero tomó la palabra para asegurar que tiene miedo de caer enferma y pidió que las autoridades reaccionen.

"No arrebataréis nuestro derecho y el de nuestros hijos a la vida. No convertiréis Croacia en el vertedero tóxico de Europa", afirmó, según el portal informativo dnevnik.hr, que retransmite en directo la protesta.

Los manifestantes reclaman del Gobierno conservador que presente en las próximas tres semanas un plan completo de recuperación medioambiental, más protección para las comunidades afectadas por problemas ecológicos y soluciones a los problemas de gestión de residuos, así como una moratoria a estas importaciones.EFE

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(foto)(vídeo)