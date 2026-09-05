Estados Unidos ataca un petrolero iraní cerca de la isla de Jarg, según medios iraníes

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Teherán, 5 sep (EFE).- Un petrolero iraní fue atacado este sábado por cuatro misiles de Estados Unidos en las cercanías de la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país persa, sin que se produjeran víctimas, informó la agencia Tasnim.

“Un petrolero iraní fue blanco de un ataque con misiles del ejército estadounidense esta mañana a seis millas de la isla de Jarg”, indicó la agencia de noticias vinculada con la Guardia Revolucionaria, que citó como fuente a uno de sus corresponsales en la isla.

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Tasnim indicó que no se han producido víctimas entre la tripulación del petrolero, que está siendo evacuado tras el ataque.

La agencia SNN también informó del ataque contra el petrolero.

El supuesto ataque estadounidense se produce después de que esta semana Washington lanzase los ataques más duros en más de un mes contra la República Islámica que causaron 19 muertos, entre ellos cuatro en una boda.

Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, lo que la convierte en un objetivo de alto valor simbólico y económico, y fue atacada por Estados Unidos en julio, en unos bombardeos que causaron la muerte de al menos ocho militares iraníes.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump compartió la semana pasada en redes sociales un video generado con inteligencia artificial en el que se muestra la destrucción de la isla de Jarg. EFE