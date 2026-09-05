'Canarias, 1500 km de Costa' forma a un centenar de estudiantes de guardavidas en Montevideo (Uruguay)

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El promotor de 'Canarias, 1500 km de Costa', Sebastián Quintana, se ha trasladado recientemente a Montevideo (Uruguay) para formar a un centenar de estudiantes de guardavidas del país, a quienes trasladó sus estrategias de divulgación y concienciación sobre el fenómeno del ahogamiento.

Así lo ha informado la asociación para la prevención de accidentes en el medio acuático en un comunicado en el que añade que esta acción internacional está dirigida a promover la cultura de la prevención y consolidar alianzas interinstitucionales para mitigar y erradicar las cifras de mortalidad por sumersión.

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En Uruguay, el canario participó en un programa de actividades organizado por la Red Iberoamericana de Seguridad Acuática y Náutica (RISAN) y la Escuela Náutica EcoVida Aventura que cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Secretaría Nacional del Deporte (SND), la Universidad de la República (UDELAR), el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

De este modo, Quintana ofreció dos sesiones divulgativas sobre prevención de ahogamientos a un centenar de futuros profesionales de la seguridad acuática de la capital uruguaya.

La primera tuvo lugar en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF), donde formó a los estudiantes de la Carrera de Guardavidas abordando las principales causas de siniestralidad acuática, las metodologías de comunicación de riesgo para el usuario y la necesidad de cambiar la percepción del peligro en estos espacios.

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Luego, Quintana impartió una charla en la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), ofreciendo una disertación especializada para el alumnado de la Tecnicatura Náutica, enfocada en la gestión de riesgos en embarcaciones, seguridad en actividades recreativas acuáticas y la importancia de la prevención.

Al respecto, el coordinador de la iniciativa, Julio Texeira, comentó que "conocer de primera mano las técnicas y estrategias de comunicación en prevención de ahogamientos relativas a un proyecto pionero internacionalmente como es 'Canarias 1500 Km de Costa' es un privilegio".

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Por ello, el también guardavidas con más de 30 años de ejercicio profesional agregó que este tipo de proyectos significan para Uruguay "un antes y un después en la visibilización de este fenómeno".