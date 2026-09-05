Un grupo de manifestantes encapuchados bloquea el acceso al puerto inglés de Dover

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Londres, 5 sep (EFE).- Un grupo de manifestantes encapuchados ha bloqueado este sábado los accesos al puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, lo que afecta a todas las rutas de entrada y salida de la terminal y está provocando retenciones en las carreteras de la zona.

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson afirmó en X que la protesta es contra la llegada al Reino Unido de inmigrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha.

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"Cientos de hombres británicos, vestidos de negro con pasamontañas, han tomado las calles de Dover para bloquearla en protesta por la invasión de nuestro país por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", escribió.

El puerto de Dover confirmó que se trata de un "incidente de orden público" que afecta tanto a los accesos al puerto como a la localidad y señaló que está en contacto con la Policía de Kent para esclarecer la situación.

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La Policía informó de que sus agentes se encuentran en el lugar y están "interactuando con los manifestantes".

Vídeos difundidos en internet muestran a decenas de personas vestidas de negro y con pasamontañas concentradas en la zona del puerto.

El diputado laborista por Dover y Deal, Mike Tapp, criticó a los participantes.

"Estoy harto de que idiotas vengan a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes', no sabrían que las llegadas en botes han bajado un 40 % y que estamos trabajando para solucionar la situación", escribió en Facebook.

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El bloqueo afecta a ambos sentidos de la A20, según National Highways, que informa de unos 6,4 kilómetros de retenciones y retrasos de hasta 30 minutos.

La compañía de transbordadores P&O Ferries indicó que sus travesías se mantienen y que los pasajeros que pierdan su salida serán trasladados al siguiente servicio disponible, mientras que DFDS señaló que acomodará a los pasajeros una vez que lleguen al puerto. EFE

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