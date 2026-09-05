Enmascarados bloquean el acceso al puerto de Dover en una protesta contra la migración

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Un amplio grupo de manifestantes, muchos de ellos enmascarados, han bloqueado este sábado por la mañana el tráfico de entrada y de salida del puerto de Dover, el de mayor actividad del Reino Unido, en una protesta del grupo ultraderechista Movimiento Patriota, que pretende denunciar la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha.

"Estamos al tanto de una protesta que está teniendo lugar actualmente en el puerto de Dover. Los agentes están presentes y dialogando con los manifestantes", ha informado la Policía del condado de Kent. Más tarde, ha confirmado una intervención para dialogar con los enmascarados y finalmente el bloqueo se ha resuelto sin que se hayan producido incidentes violentos.

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Según se puede observar en las imágenes difundidas por redes sociales y medios británicos, varias decenas de manifestantes, muchos de ellos encapuchados o con la cara cubierta, han bloqueado los accesos a la infraestructura, considerada una vía fundamental para la circulación de personas y comercio en Reino Unido.

"¡Paremos los barcos!" corean algunos de los manifestantes mientras formaban una fila con los brazos entrelazados en la calzada, según se aprecia en uno de los vídeos difundidos en redes sociales. En otro vídeo se ve a los encapuchados marchando por una carretera mientras gritan "¡Inglaterra hasta la muerte!".

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PLATAFORMA PATRIOTA

La acción ha sido reivindicada en redes sociales por un grupo denominado Plataforma Patriota y ha sido difundida por el activista ultraderechista Stephen Yaxley-Lennon, conocido como 'Tommy Robinson', quien ha animado a la gente a sumarse: "id allí y apoyadlos", en referencia a los "patriotas de Dover".

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La acción ha provocado importantes trastornos en el puerto de Dover debido a la concentración. En concreto el tráfico de entrada y de salida del puerto ha quedado cortado, provocando importantes atascos y retrasos en las principales carreteras cercanas al puerto.

El Puerto de Dover ha informado de que el acceso por carretera está "abierto" y que el tráfico "fluye libremente", según destaca la cadena Sky News. Algunos de los manifestantes habrían salido ya de la zona.

Los políticos regionales han achacado el bloqueo a una manifestación contra la migración, dado que la zona es lugar de llegada de embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha.

El diputado laborista Mike Tapp ha denunciado en redes sociales las alteraciones a la vida de los residentes en la zona y los problemas ocasionados en el puerto.

"Estoy harto de idiotas que vienen a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si le preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes' no sabrían que las travesías en bote pequeño han bajado un 40%", ha señalado, sugiriendo que la protesta se encuadra en los movimientos de ultraderecha contrarios a la migración. "Vayan a casa, disfruten su fin de semana y consigan un trabajo", ha espetado.

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Entre los afectados por el bloqueo están usuarios de Irish Ferries y de P&O Ferries. "¿Paremos los barcos? ¡Os habéis equivocado de barcos!", ha reprochado uno de los usuarios del puerto al ser interrogado por las protestas en Sky News.