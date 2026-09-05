Argentina abre el proceso de sanciones contra 45 empresas e individuos por explotar hidrocarburos en Malvinas

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Las autoridades de Argentina han iniciado el proceso para sancionar a 45 empresas e individuos relacionados con la explotación de hidrocarburos en las disputadas Islas Malvinas, siguiendo las amenazas del presidente, Javier Milei, quien ha reavivado la cuestión de la soberanía argentina a la luz de un posible cambio de posición en la política exterior de Estados Unidos.

"La Oficina del Presidente informa que en el dia de hoy, por instrucción del Presidente de la Nación la Cancillería de la República Argentina ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones (....) en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas", ha informado la oficina presidencial en un comunicado.

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En este sentido, señala que las sanciones afectarán no solo a entidades que realizan "ilegitimamente actividades hidrocarburiferas" sino también a los "accionistas y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad".

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe", ha recalcado la oficina de Milei, que señala que la "ocupación" ha dado un paso más al avanzar en "la extracción de nuestros recursos naturales".

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Buenos Aires justifica esta medida como "un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación", en referencia a la guerra de diez semanas librada en 1982 por la disputa del archipiélago.

Según asegura, el paso de sancionar las actividades petrolíferas "es también un mensaje claro hacia el mundo". "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas", ha añadido, incidiendo en que quienes buscan lucrarse en las islas "encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece".

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De esta forma Milei ha confirmado sus amenazas para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires.

En su último arrebato a cuenta de las Islas Malvinas, Milei ha confirmado los planes para construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.

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