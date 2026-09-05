ACT. El francés Pierre Gasly sorprende con la 'pole position' en Monza

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El piloto francés Pierre Gasly (Alpine) ha firmado la 'pole position' para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, decimotercera prueba del Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) ocuparán los puestos decimocuarto y vigésimo, respectivamente, en la parrilla de salida.

En el Autodromo Nazionale di Monza, la acción de este sábado empezó con los tempraneros Libres 3 y horas más tarde se acabó el 'fogueo', en cuanto arrancó la Q1. Ahí quedó cribado Fernando Alonso junto al japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls), el tailandés Alexander Albon (Williams), los Cadillac, del finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez, y el canadiense Lance Stroll al volante del otro coche de Aston Martin.

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En la Q2, el australiano Oscar Piastri (McLaren) rodó en 1:22.017 y sacó apenas 0.050 al inglés Lando Norris (McLaren). Mientras, Carlos Sainz integró la criba con el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el inglés Oliver Bearman (Haas), el alemán Nico Hülkenberg (Audi), el neozelandés Liam Lawson (Red Bull), y el francés Esteban Ocon (Haas).

Y ya en la Q3, el inglés George Russell (Mercedes) agarró la cabecera de tiempos con su 1:21.929, a la espera de que los bólidos de McLaren implementasen su estrategia. Sin embargo, Piastri falló en una frenada y Norris se quedó sin su rebufo, escenario donde se coló Pierre Gasly para coger la 'pole' con 1:21.786 y confirmar la sorpresa del equipo Alpine.

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Piastri terminó tercero, pero saldrá sexto tras ser sancionado por molestar a Lawson, por lo que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) será tercero; el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) cuarto y el neerlandés Mex Verstappen (Red Bull) finalizó quinto; el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se inmiscuyó, pero será último por una sanción; el argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará entonces séptimo, Norris empezará octavo y el también inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) saldrá noveno.