0-3. El argentino Prestianni lleva al Benfica a una nueva victoria

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Lisboa, 4 sep (EFE).- El argentino Gianluca Prestianni llevó este sábado al Benfica a una nueva victoria en la Liga Portugal con un gol ante el Marítimo (0-3) en la quinta jornada.

El primer gol en el archipiélago luso de Madeira llegó en el minuto 7, obra de Leandro Barreiro, quien adelantó a las 'águilas' al aprovechar un rebote tras una parada del portero andaluz Alfonso Pastor a un disparo de Prestianni.

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El Benfica controlaba el balón, pero no consiguió ampliar su ventaja hasta el 71', cuando Barreiro hizo su doblete con un remate de cabeza en el segundo palo.

En el 82', Prestianni cerró el marcador con un disparo con efecto, que fue su tercer gol en lo que va de Liga.