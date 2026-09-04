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Macron recibe a los presidentes de Corea del Sur y Vietnam con idea de diversificar socios

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París, 4 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá la próxima semana a los presidentes de Corea del Sur y de Vietnam, Lee Jae Myung y Tô Lâm, respectivamente, con la idea de diversificar socios y hacer contrapeso a la influencia de potencias como China y Rusia.

Fuentes del Elíseo informaron de que Lee visitará Francia entre el 6 y el 9 de septiembre, mientras que Lâm lo hará el 9 y el 10 de ese mismo.

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El desplazamiento de este último es especialmente significativo, pues llegará a París tras haber visitado Moscú, socio histórico de Vietnam.

"Somos muy conscientes de la relación histórica entre Hanoi y Moscú, pero eso no nos impide (a la presidencia francesa) tener un debate muy sincero sobre Rusia (y su guerra de agresión en Ucrania) y el impacto que eso pueda tener en las relaciones entre Hanoi con Francia y con la UE", indicaron las fuentes del Elíseo.

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La presidencia francesa señaló que, entre otros objetivos, figura el de "comprometer" a Vietnam en "la reconstrucción de Ucrania".

Durante su visita de dos días a Francia, el mandatario vietnamita será uno de los jefes de Estado y de Gobierno que participará en la Cumbre del Espacio que Francia organiza en París el 9 y el 10 de septiembre.

Para el Elíseo, el desplazamiento de Lâm servirá para "reforzar la autonomía de los dos países y acompañar a Vietnam en el desarrollo de sus áreas de defensa, aeroespacial y minerales críticos".

Respecto al presidente de Corea del Sur, iniciará su agenda oficial el 7 de septiembre en Saint-Paul-de-Vence (sureste), en el sur de Francia, donde se celebrará la Cumbre Lumière, que reunirá a 150 personalidades del sector de la imagen animada y el cine procedentes de más de 30 países.

Posteriormente, el presidente Lee viajará a París, donde se organizarán reuniones con Macron y las delegaciones de ambos países en el palacio del Elíseo.

Fuentes de la presidencia francesa indicaron que se esperan anuncios en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA) y los semiconductores, así como en el área de la Defensa y de la energía, en concreto de la nuclear para usos civiles.

Estará encima de la mesa la situación geopolítica "muy particular" de Corea del Sur, vecina de Corea del Norte y en el área de influencia de China.

París hablará con Seúl sobre la amenaza nuclear de su vecino norcoreano y de la implicación de este país en el frente ruso en Ucrania.

La visita de Lee tiene lugar después de la que Macron hizo a Corea del Sur el pasado abril, en la que se estrecharon lazos entre ambos países. EFE

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