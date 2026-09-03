Zelenski asegura que aerolíneas suspendieron vuelos a Rusia tras su advertencia por los ataques con drones

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que varias aerolíneas han empezado a suspender vuelos a Rusia tras su reciente reclamación para que cesaran sus operaciones en el país argumentando que el espacio aéreo ruso estará "cerrado de forma efectiva" por el aumento de ataques con drones por parte de las fuerzas ucranianas.

"Nos llegan noticias de que las primeras aerolíneas han comenzado a suspender vuelos a aeropuertos rusos tras nuestro anuncio sobre el peligro que representan los drones en el espacio aéreo ruso", ha afirmado en un discurso a la nación, en el que ha resaltado que se trata de "la respuesta correcta y perfectamente lógica" a la situación de guerra.

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Así, ha resaltado que "todo se deriva de la guerra que (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin no quiere terminar". "Hay que proteger vidas. Ucrania ya ha informado oficialmente a las organizaciones internacionales y a nuestros socios sobre la situación real en el espacio aéreo ruso", ha zanjado.

El propio Zelenski advirtió el martes de que "el espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro", apuntó, antes de argüir que "Ucrania no amenaza a la aviación civil como tal". "Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta", añadió.

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"Un espacio aéreo infestado de drones no es lugar para la aviación civil", reiteró Zelenski, que sostuvo que "esta escalada no puede estar y no estará confinada al territorio ucraniano". "Es absolutamente natural y justo que las consecuencias también se extiendan a Rusia, incluido su espacio aéreo, que ya es y cada vez será más espacio para nuestros drones y misiles, que responden de forma activa y justa a la guerra rusa", argumentó.

En respuesta, el ministro de Transportes ruso, Andrei Nikitin, afirmó el miércoles que las autoridades protegerán a la aviación civil en su espacio aéreo. "Mejoramos constantemente los requisitos de seguridad aérea y aeroportuaria, y hay respuestas para todo esto. Hay respuestas a todas estas amenazas que expresan los terroristas", remarcó.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha manifestado durante la jornada de este jueves que los sistemas de defensa antiaérea del país han derribado más de 415 drones ucranianos durante las últimas horas. Entre ellos figuran cerca de 40 en los alrededores de la capital, Moscú, según el alcalde de la ciudad, Sergei Sobianin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsiya) ha indicado que el aeropuerto moscovita de Domodedovo ha suspendido temporalmente las operaciones de aterrizaje y despegue "para garantizar la seguridad de los vuelos", sin más detalles, antes de señalar que el aeropuerto de Sheremetyevo está también gestionando vuelos "en coordinación con las autoridades relevantes" por "restricciones en el uso del espacio aéreo".

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