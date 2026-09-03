Omar Montes se planta y responde a Rocío Muñoz: "Más miedo tengo yo, una señora en la tele hablando cosas raras"

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Omar Montes ha dicho basta. A pesar de que su postura ha sido la de guardar silencio desde que Rocío Muñoz irrumpió en la escena pública asegurando que esperaba un hijo del cantante y arremetiendo en los platós contra él por desentenderse del embarazo y negar que hubiesen tenido una relación, las últimas declaraciones de la empresaria han agotado su paciencia y, dando un paso al frente, ha revelado que ya ha tomado medidas legales contra ella.

En plena cuenta atrás para convertirse en madre -algo que podría suceder de un momento a otro porque ya ha salido de cuentas- la madrileña ha revelado que ha recibido amenazas y que tiene miedo por la vida de su bebé, aunque estas coacciones no le han hecho cambiar de opinión y tiene claro que en cuanto nazca el niño interpondrá la demanda de paternidad contra el de Pan Bendito para demostrar que no ha mentido y que es el padre, aunque ni quiere ni espera que se haga cargo de su hijo porque no se ría de él.

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Rocío intervenía hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' para revelar que el abogado de Omar le habría ofrecido un acuerdo "de risa" y que no habría aceptado, a cambio de no solicitar la prueba de paternidad y dejar de aparecer en televisión. "Una mensualidad de tres cifras. Si crees que no es tu hijo, ¿por qué me ofreces una mensualidad? ¿Por qué pagas por algo que no es tuyo?" ha retado al artista, confesando que tal es el miedo a que le puedan hacer algo al bebé que ha contratado seguridad privada para el momento del parto.

Unas declaraciones que han hecho estallar al cantante de 'La sevillana', que no ha podido contenerse y le ha respondido tajante y molesto ante las cámaras de Europa Press: "Jolín. Más miedo tengo yo, que tengo una señora todos los días en la tele hablando cosas raras" ha expresado con su habitual ironía.

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"Ya las he tomado. Se ha puesto en contacto conmigo una señora que su socia, Raquel, que también la ha denunciado por lo visto porque la ha estafado en la clínica" ha revelado cuando la prensa le ha preguntado si va a tomar medidas legales contra Rocío, confirmando así que a pesar de que ella asegura que no le ha llegado nada, ya ha interpuesto la demanda por derecho al honor e injurias en la que solicitaría a la esteticien 500.000 euros.

Cumpliendo con sus compromisos profesionales a pesar de que hace unos días tuvo que ser operado de urgencia tras romperse uno de los nudillos mientras hacía boxeo, Omar continúa llevando el brazo en cabestrillo y, como ha confesado, "estoy fatal, hecho mierda. Me he hecho daño en la mano".

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