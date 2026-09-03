Los indígenas y las favelas de Brasil reivindican su lugar en el debate climático

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São Paulo, 3 sep (EFE).- Representantes de los pueblos indígenas y habitantes de las favelas de Brasil reivindicaron este jueves su lugar en el debate climático y pidieron reflexionar sobre "por qué el mundo necesita tener tanto" y percibir todo como un producto de consumo.

"Necesitamos nuevos modos de habitar el mundo más allá de acumular", demandó Leandro Karai Mirim, líder indígena guaraní y comunicador del Museo de las Culturas Indígenas de São Paulo.

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Karai Mirim participó en un panel sobre "desafíos y soluciones lideradas por comunidades locales" en el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que se celebró este jueves en São Paulo con la participación de expertos y organismos internacionales.

"América Latina es un territorio indígena y queremos calma y tranquilidad. El camino tiene que ser tranquilizar y pausar en vez de cada vez querer más, esa sería una salida bien transformadora", apuntó el joven líder guaraní.

En este sentido, pidió no concebir los recursos naturales como "un bien material", sino como algo superior que "explica toda la concepción de la tierra".

"El árbol tiene que tener el mismo derecho que un ser humano", aseveró.

Gilson Rodrigues, fundador de G10 Favelas, grupo que reúne a líderes de las diez mayores favelas de Brasil, pidió también una nueva mirada hacia esas comunidades, vistas históricamente como espacios "marginales, violentos y pobres", pero que también tienen soluciones para responder a la emergencia climática.

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Según datos oficiales, cerca de 20 millones de brasileños viven en las más de 12.000 favelas que existen en el país.

En este contexto, listó las diversas iniciativas climáticas que están poniendo en marcha desde Paraisópolis, la segunda mayor favela de São Paulo, como revitalizar por dentro y por fuera las viviendas y crear bulevares verdes y pequeñas huertas.

"Necesitamos esos espacios verdes, mejora la vida de las personas y activa el turismo para la región", expresó.

Por su parte, Rodrigo Perpétuo, secretario ejecutivo de la organización de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI) para Sudamérica, defendió el papel estratégico de la sociedad civil para afrontar la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la crisis ética.

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"Si no hay protagonismo de los pueblos indígenas, los académicos y el sector privado, la respuesta será un castillo de naipes que no va a aguantar", alertó.

En este sentido, apostó por impulsar "el capitalismo consciente" y adaptar las ciudades, donde vivirá cerca del 70 % de la humanidad hasta 2050, según estimaciones de Naciones Unidas.

Para ello, se necesitan programas públicos robustos en vivienda e infraestructuras y el apoyo de los bancos de desarrollos para "traer de vuelta a la naturaleza en la ecuación".

La cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE, reunió a autoridades, expertos y representantes de empresas y organismos multilaterales.

El evento contó con el patrocinio de ApexBrasil y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima. EFE

(foto)