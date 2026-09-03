México impulsa 55 proyectos renovables y empresarios piden acelerar inversiones

Guardar

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- México tiene asignados 55 proyectos de generación de energía renovable, incluidos 17 totalmente privados que aportarán casi 3.000 megavatios de capacidad, mientras el sector empresarial pidió acelerar la ejecución de inversiones y garantizar reglas estables para responder al crecimiento de la demanda energética.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, afirmó este miércoles ante inversionistas y representantes empresariales, reunidos en el foro 'Inversión en infraestructura como detonador de crecimiento: Oportunidades del Plan México', que el nuevo modelo energético ofrece reglas claras, certidumbre, un nuevo órgano regulador y una planeación vinculante para los sectores público y privado.

PUBLICIDAD

Según la funcionaria, además de los 17 proyectos privados, otros 38 avanzan mediante esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de una estrategia en la que el Estado conserva la conducción del sector y las empresas públicas mantienen su papel estratégico.

González añadió que existen 34 proyectos de generación renovable ya terminados y que avanza la renovación de 23 subestaciones, con el objetivo de garantizar energía suficiente para las actividades económicas y para la población, además de impulsar la transición energética.

PUBLICIDAD

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que México necesita inversiones tanto en electricidad como en hidrocarburos y consideró fundamental contar con energía suficiente, confiable y a precios competitivos.

El dirigente empresarial reconoció avances en simplificación regulatoria, pero pidió seguir reduciendo tiempos y facilitando la ejecución de proyectos dentro de un marco que dé certeza de largo plazo.

En la misma línea, Fausto Gurrea, director de Estrategia del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que las empresas requieren confianza y certidumbre jurídica sustentadas en reglas claras, estables y previsibles para comprometer recursos en nuevos proyectos.

El foro, organizado por el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro y la Secretaría de Energía, reunió también a representantes de Pemex, CFE y Hacienda para discutir infraestructura energética y oportunidades del Plan México.

PUBLICIDAD

En ese marco, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, planteó ampliar la colaboración con el sector privado más allá de los contratos mixtos de exploración y extracción, hacia producción, refinación, petroquímica y logística.

Carpio destacó además un crecimiento del 17 % en las ventas nacionales de Pemex durante el primer semestre de 2026 y una reducción de su deuda hasta su nivel más bajo en 11 años, resultados que, según dijo, permiten acelerar su plan de saneamiento.

PUBLICIDAD

El directivo sostuvo que estos esquemas permitirán ampliar la capacidad de inversión y compartir riesgos, costos y beneficios sin ceder el control del interés público, y anunció mesas de trabajo para atender inquietudes del sector. EFE