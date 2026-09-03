Trump participará en campañas de 35 candidatos republicanos en elecciones de medio mandato

Guardar

Nueva York, 2 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que prevé participar en las campañas de 35 candidatos republicanos de las elecciones legislativas de medio mandato y adelantó que estará en la del senador Dan Sullivan, de Alaska, que busca la reelección.

Durante una cena en la Rosaleda de la Casa Blanca a la que asistían varios aspirantes, Trump dijo que "todo se reduce a 35 carreras" y aseguró que "están liderando con creces", pero prometió involucrarse con discursos en persona y en eventos telemáticos para que "todos salgan elegidos".

PUBLICIDAD

"Si lideran por 40 puntos y llevan ahí 25 años, por favor, no me pidan ir a su zona y hacer un discurso. Pero voy a ir a cada uno de esos 35 lugares, y vamos a ver si podemos hacer que todos salgan elegidos", enfatizó, detallando que va a "tener que trabajar" y apoyar a Sullivan en Alaska.

Previamente, dijo a los periodistas que cubren la Casa Blanca esta tarde que su apoyo en las elecciones de noviembre es, más que para los candidatos, para el Partido Republicano.

"No me afectan las elecciones, Número uno, yo no me presento. Mi partido se presenta, y yo voy a ayudar a mi partido", declaró en el Despacho Oval. EFE