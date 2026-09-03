Rusia responderá a detención de barco ruso en Noruega

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Moscú, 3 sep (EFE).- Rusia responderá a la detención del barco ruso de investigación oceanográfica conocido como 'Profesor Molchanov' en el archipiélago de Svalbard, parte del Reino de Noruega y situado en el Océano Glacial Ártico, en el marco de un contencioso de Ucrania.

"Habrá una reacción correspondiente", declaró a la agencia rusa Interfax la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

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El barco fue detenido por las autoridades noruegas en el marco de un contencioso en el que la empresa energética ucraniana Naftogaz ha pedido embargar el navío.

Según informó en un comunicado el Gobernador de Svalbard, la detención del barco se produjo después de una decisión judicial tomada el lunes por el Tribunal del Distrito Nord Troms de Noruega.

El diario noruego Aftenposten indicó que la detención del barco se produjo cerca de la pequeña población de Barentsburg, en la isla de Spitsbergen.

El 'Profesor Molchanov', barco de 72 metros de eslora y 13 metros de manga al que se le ha prohibido moverse del puerto de Barentsburg por decisión de las autoridades del país nórdico, es un navío que Rusia usa para "expediciones comerciales", precisó la agencia noruega NTB.

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A mediados de agosto el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que Rusia responderá "simétricamente" a la confiscación de los buques de su flota fantasma por parte de la UE y Occidente allí donde lo considere necesario.

"Estaremos obligados a responder simétricamente. Y no solo en los mismos mares en los que planifican sus ataques, sino donde nosotros lo consideremos necesario y oportuno, en cualquier lado, incluyendo la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico", dijo durante su intervención, difundida por la televisión pública rusa. EFE

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