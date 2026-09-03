La petrolera latinoamericana GeoPark anuncia su entrada en Venezuela de la mano del colombiano Grupo Gilinski

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La petrolera latinoamericana GeoPark Limited ha anunciado su "entrada estratégica" en Venezuela a través de la adquisición del bloque Bare, yacimiento localizado en la Cuenca Petrolífera del Orinoco que ya está operativo, pero con un horizonte productivo de décadas.

Según ha desvelado la compañía presente en Colombia, Argentina y Brasil, Bare supone una "oportunidad de redesarrollo a gran escala y de larga trayectoria" con un "considerable potencial de recobro remanente" que aumentará "significativamente" el valor de la empresa.

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Bare contaba originalmente con unas reservas 'in situ' de 15.700 millones de barriles, de los que ya se han extraído más de 700 millones. En estos momentos, produce unos 11.000 barriles de crudo diarios repartidos en 1.100 pozos, aunque podría alcanzar un máximo de entre 85.000 y 95.000 por día.

Las negociaciones con el Estado venezolano asignan a GeoPark una producción neta acumulada de unos 400 millones de barriles, lo que se traducirá en un incremento del factor de recobro del 4-5% a una horquilla del 8-9% con un "importante potencial de producción remanente aún por capturar".

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Se espera que la incorporación del bloque Bare y la mayor producción en sus instalaciones en Vaca Muerta (Argentina) eleven la producción de GeoPark a 75.000-85.000 barriles diarios para 2030, aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales.

GRUPO GILINSKI ASUMIRÁ EL CONTROL

GeoPark ha indicado que la oportunidad para hacerse con Bare ha sido posible gracias a las gestiones del Grupo Gilinski, conglomerado colombiano de la familia homónima. La intervención de dicha entidad ha sido "fundamental" para cerrar un contrato de participación productiva (CPP) a 25 años con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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A cambio, el Grupo Gilinski se hará con el control de hasta el 58,4% de GeoPark cuando las acciones de esta última se pongan a su disposición en una oferta pública de adquisición (OPA) que incluirá una prima de emisión. La compra se financiará con títulos de GeoPark para preservar su solidez contable y su posición de caja.

"GeoPark está bien posicionada para llevar adelante esta oportunidad de manera responsable, combinando pericia en activos maduros, experiencia operacional en la región y disciplina de capital", ha afirmado el consejero delegado de GeoPark, Felipe Bayón.

"La transacción fortalece aún más las perspectivas de crecimiento de largo plazo de GeoPark, renueva la cartera con métricas de valoración atractivas y genera un valor significativo para los accionistas, al tiempo que ofrece opcionalidad de liquidez en la medida en la que el Grupo Gilinski se convierte en el accionista controlante de la compañía", ha añadido.

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