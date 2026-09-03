Kast recibe a Milei con polémica territorial y Caso Cerimedo como telón de fondo

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Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió este jueves en La Moneda a su homólogo argentino, Javier Milei, en un encuentro marcado por un impás en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes y la detención en Bolivia del estratega digital de la ultraderecha latinoamericana, el argentino Fernando Cerimedo.

Milei llegó al palacio presidencial chileno luego de dar el discurso inaugural en el V Foro Madrid, que se inició esta mañana en Santiago, una alianza impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso que plantea reforzar la coordinación internacional del sector en un contexto de cambio político tras múltiples triunfos electorales en la región.

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Por alrededor de 40 minutos se extendió el encuentro bilateral entre ambos jefes de Estado, sin un temario difundido a los medios de comunicación ni declaración conjunta al cierre de la cita.

Ambos líderes suramericanos, que esta vez sostuvieron su tercer encuentro desde el ascenso de Kast a la Presidencia en marzo pasado, firmaron el documento fundacional del Foro presentado en 2020 y conocido como la Carta de Madrid: el mandatario chileno fue uno de los firmantes originales, en tanto que Milei se adhirió tres años después.

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Con estilos notoriamente distintos pero de conocida afinidad ideológica, tanto Kast como Milei son parte de una tendencia política en América Latina y el Caribe que tiene tanto a sectores de derecha tradicional como de extrema derecha gobernando en 12 países de la región, anotándose sus últimos triunfos en Honduras, Perú y Colombia.

A principios de marzo, previo a la investidura presidencial de Kast, los dos viajaron a Estados Unidos para participar en la cumbre 'Escudo de las Américas' convocada por el presidente Donald Trump, espacio cuyo objetivo es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región", según la Casa Blanca.

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La visita de Milei se da poco más de una semana después de que la Cancillería chilena enviara una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

Tanto el gobierno argentino como Kast dieron por superada la polémica y el presidente chileno recalcó que "Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control" del corredor biocéanico, cuya soberanía chilena está establecida de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

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El partido chileno oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó a Kast plantear a Milei la urgencia por la solicitud de extradición del exguerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza -asilado en Argentina durante décadas-, acusado de participar en el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991 y prófugo desde abril pasado.

La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado de un intento de femicidio, trascendió su carácter judicial y abrió flancos políticos en Argentina, Chile y Perú, en tanto habría desplegado campañas de desinformación mediante el uso de bots en redes sociales para incidir el campañas políticas y electorales. EFE

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(foto)(video)