Gobierno de Brasil critica el veto europeo a sus carnes y amenaza con represalias

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Río de Janeiro, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Brasil manifestó su "profunda preocupación" por la decisión de la Unión Europea (UE) de suspender a partir de este jueves las compras de carnes, pollo, pescado, huevos y miel procedentes del país suramericano, y amenazó con imponer represalias en caso de que no se llegue a una "solución satisfactoria".

La amenaza fue hecha en un comunicado en el que los ministerio de Relaciones Exteriores y Agricultura lamentaron la entrada en vigor de la suspensión europea a los productos brasileños de origen animal ante la supuesta incapacidad de Brasil de demostrar que cumple las normas sobre el uso de antimicrobianos durante toda la cadena productiva.

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El impacto potencial de la suspensión es significativo ya que Brasil es el mayor productor y exportador mundial tanto de carne bovina como de pollo, y la UE uno de sus principales mercados.

Las exportaciones brasileñas de los sectores alcanzados por la medida europea sumaron 2.026 millones de dólares en 2025, de los que 1.064 millones correspondieron a carne bovina y 781,4 millones a carne de aves, según datos del Ministerio de Agricultura.

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De acuerdo con el comunicado, Brasil ya presentó garantías de que la exigencia fitosanitaria es atendida y se encuentra en negociaciones para reabrir el mercado y normalizar loa flujos, por lo que no descarta medidas de represalia en caso de que las conversaciones no avancen.

"En caso de que las negociaciones no conduzcan inmediatamente a una solución satisfactoria, el Gobierno brasileño se reserva el derecho de recorrer a los instrumentos previstos para garantizar las condiciones equilibradas de comercio, incluyendo las medidas de reciprocidad prevista en la legislación", afirma la nota.

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De acuerdo con el comunicado, Brasil tampoco descarta recorrer a los mecanismos de solución de controversias previstos en el acuerdo de libre comercio firmado este año entre el Mercosur y la Unión Europea y que ya está en vigor, o a los estipulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Gobierno afirmó que los productos afectados por las medidas europeas ya tienen previstas cuotas y restricciones arancelarias en el marco del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

Por lo mismo, agrega el comunicado, su exclusión del mercado europeo "anula una parte importante de los beneficios obtenidos por Brasil en las negociaciones, frustra expectativas de derecho y puede, en caso de que no sea rápidamente revertida, modificar el equilibro de concesiones que permitió la conclusión exitosa de las negociaciones del acuerdo".

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El Ministerio reafirmó en la nota la solidez del sistema brasileño de defensa agropecuario y el compromiso del país con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de los productos de origen animal destinados tanto al mercado interno como a los más de 150 países que abastece.

Agregó que Brasil es uno de los principales abastecedores de proteína animal del mercado europeo, lo que demuestra la conformidad de las exportaciones brasileñas con los estándares europeos.

Por es motivo, dijo, "tiene la firme expectativa de que el diálogo técnico en curso permita alcanzar una solución rápida, objetiva, transparente y fundamentada en criterios científicos, que reconozca adecuadamente las garantías ofrecidas por el país y permanezca inmune a las presiones de naturaleza proteccionista".

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Agregó que específicamente sobre las normas para el uso de antimicrobianos, Brasil ya implementó las medidas necesarias para atender las exigencias de la UE y le presentó a las autoridades europeas la documentación y las informaciones pertinentes.

Dijo que igualmente aceptó una auditoría europea en sus cadenas de carnes de aves y miel, que la UE no le exige a otros socios y que se prevé que esté concluida el 4 de septiembre. EFE