Trabajadores de la aviación civil protestarán por dos días en aeropuertos de Argentina

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Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El principal sindicato de trabajadores estatales de Argentina realizará a partir de este jueves dos jornadas de protestas en 27 aeropuertos del país suramericano para reclamar mejoras salariales, una medida que podría afectar los vuelos programados hasta el fin de semana.

Las medidas se desarrollarán este jueves y viernes en dos franjas horarias, de 9.00 a 12.00 hora local (12.00 a 15.00 GMT) y de 18.00 a 21.00 hora local (21.00 a 00.00 GMT). Durante esos períodos solo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales, informó el gremio.

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Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denuncian incumplimientos en el pago de sus salarios desde enero y reclaman mejoras en las condiciones laborales.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, explicó la medida a través de un comunicado en las redes oficiales del sindicato: "Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió".

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El dirigente señaló que los salarios del sector se encuentran "absolutamente deteriorados" y que no se corresponden con las responsabilidades de los trabajadores, al tiempo que denunció un empeoramiento de las condiciones laborales.

"Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos", añadió Aguiar.

ATE exige el pago de los salarios con los aumentos acordados para ítems por fuera de los convenios, la apertura de una negociación salarial específica para el sector, y mayor financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización aeroportuaria.

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El sindicato también advirtió sobre el impacto que podría tener la ampliación y refacción del Aeropuerto Internacional de Ezeiza -que iniciará a fines de octubre- si no se actualizan las partidas presupuestarias destinadas al área, al considerar que la falta de recursos podría afectar tanto a los trabajadores como a los pasajeros. EFE