Los centros de datos tiraron de la economía estadounidense en los últimos dos meses, según la Reserva Federal

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La actividad económica de Estados Unidos creció "modestamente" desde principios de julio, según ha asegurado este miércoles la Reserva Federal (Fed) en su última edición del 'Libro Beige', el cual ha destacado que la demanda de los centros de datos contribuyó a este dinamismo.

El documento ha constatado que 10 de las 12 demarcaciones territoriales en las que el instituto emisor divide Estados Unidos registraron incrementos "modestos" en sus niveles de actividad, mientras que los otros dos se mantuvieron invariables.

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La Fed ha indicado que el consumo de los hogares mejoró "levemente", si bien el gasto en compras de gama alta acusó una mayor sensibilidad a los precios aun siendo "vigoroso". De su lado, la actividad industrial creció en la mayoría de los distritos por los pedidos relacionados con la defensa y los centros de datos.

El 'Libro Beige' ha apuntado al alto precio de los combustibles, la baja confianza de los consumidores y a unos mayores costes de refinanciación como lastres para las ventas de automóviles. Sin embargo, estos factores no desanimaron al sector aéreo, que dio cuenta de la pujanza del turismo.

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Los servicios financieros estadounidenses repuntaron de manera "ligera a modesta" gracias a que el volumen de concesión de créditos permaneció "robusto" en la mayoría del país.

La construcción arrojó una lectura 'mixta' dado que la de inmuebles residenciales retrocedió y la de propiedades sin fines residenciales aumentó en términos generales. En algunas zonas con elevada concentración de 'data centers', su construcción acaparó el protagonismo del sector.

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Las condiciones agrícolas experimentaron una "ligera mejoría", pero, en suma, siguieron siendo "complicadas" ante la coexistencia de una situación ganadera "sólida" con una coyuntura "difícil" para los agricultores.

EMPLEO, PRECIOS Y PREVISIONES

El empleo aumentó "muy ligeramente" en todo el país durante el periodo analizado, al tiempo que los precios se aceleraron con moderación en la mayoría de los distritos.

Las expectativas a varios meses vista son "positivas", pero la confianza es dispar entre sectores. Los agentes económicos consultados por la Fed han advertido de la alta incertidumbre en torno a la factura energética, las políticas gubernamentales y los conflictos internacionales.

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