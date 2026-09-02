Jueves 3 de septiembre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 2 sep (EFE).-

Katmandú/Pekín.- El número de víctimas por la devastadora riada que golpeó el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong hace más de una semana se eleva ya a más de 1.200 personas y más de 5.000 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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Vladivostok (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene ante el XI Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en medio de un aumento de las tensiones entre Rusia y la OTAN, después de que Alemania acusara a Moscú de estar detrás de los recientes ataques con drones en el aeropuerto de Leipzig.

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Leuna.- El canciller alemán, Friedrich Merz, viaja a la población de Leuna, en Sajonia-Anhalt, para protagonizar un acto de campaña de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), antes de las elecciones del domingo en esa región oriental germana, una cita electoral en la que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) parte como favorita y podría obtener la mayoría absoluta, según las encuestas.

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Weimar.- Los ministros de Exteriores del llamado Triángulo de Weimar, formado por Alemania, Francia y Polonia, se reúnen en la ciudad germana de Weimar para conmemorar su fundación hace 35 años y abordar los desafíos geopolíticos actuales.

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Santiago de Chile.- Chile reúne este jueves a figuras de la derecha y la ultraderecha de Latinoamérica y España en el V Foro Madrid, con la participación del presidente chileno, José Antonio Kast, y su homólogo argentino, Javier Milei, entre otros dirigentes y representantes de organizaciones y centros de pensamiento.

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Kiev.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este miércoles un viaje de dos días a Kiev que tiene como objetivo mostrar el apoyo de Cataluña a Ucrania y dar un nuevo impulso a la cooperación con la vista puesta a contribuir en la futura reconstrucción del país.

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Londres.- Segundo día de la visita del presidente francés Emmanuel Macron y de la primera dama Brigitte Macron, en el que se espera que visiten la residencia del primer ministro británico, Andy Burnham.

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Sao Paulo.- El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su cuarta edición, en la que autoridades y representantes del sector empresarial, la academia y sociedad civil abordarán los desafíos de la descarbonización, la bioeconomía y la seguridad alimentaria.

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Washington.- El Consejo Permanente de la OEA se reúne para evaluar informes sobre recientes visitas a Bolivia y Haití.

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Ginebra.- La secretaría general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ofrece a la prensa información actualizada sobre la evolución del fenómeno de El Niño, que afectará a millones de personas en el mundo, en particular en Latinoamérica.

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Ciudad de Panamá.- El Canal de Panamá, que gestiona entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, reduce a 34, de un promedio de 36, los tránsitos diarios de buques como parte de las medidas para ahorrar agua ante el impacto de El Niño en los lagos que lo alimentan, cuyos niveles ya comenzaron a bajar debido al déficit de lluvias.

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Lisboa.- Homenaje a las víctimas del accidente del ascensor de Glória, que dejó hace un año 16 víctimas mortales y decenas de heridos tras descarrilar en una de las zonas más turísticas de la capital portuguesa.

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Buenaventura (Colombia).- Los indígenas colombianos wounaan recuerdan dos momentos de terror en su historia: cuando se desplazaron por miedo al reclutamiento de la guerrilla y el terremoto del 10 de agosto que destruyó la escuela de la comunidad y dejó a los niños sin acceso a la educación.

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San Juan.- Rosalía lleva su música al Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla, con un concierto con todas las entradas agotadas que estaba programado para ser el cierre de su gira internacional 'Lux'.

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Venecia.- Martin McDonagh busca el León de Oro veneciano con ‘Wild Horse Nine’, una historia en las vísperas del golpe de Estado en Chile, con John Malkovich, Sam Rockwell, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, mientras que el maestro alemán Werner Herzog compite con ‘Bucking Fastard’, con Orlando Bloom y, por primera vez juntas, las hermanas Rooney y Kate Mara.

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Venecia (Italia).- Los mitos de los que habló Ovidio en sus 'Metamorfosis', en las que el poeta romano explicó el mundo a través de las transformaciones de dioses y mortales, llegan a Venecia en clave feminista con 'Les métamorphoses, au féminin', que Maria Giménez Cavallo presenta este jueves en la Semana Internacional de la Crítica, sección paralela de la Mostra.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El esperado museo de George Lucas abre sus puertas para ofrecer a la prensa un anticipo exclusivo de sus instalaciones a solo tres semanas de su gran inauguración. (Vídeo)(Foto)

Callao (Perú).- Callao, la ciudad portuaria vecina a Lima, anuncia la próxima instalación de una escultura monumental de 14 metros de altura del papa León XIV que se eregirá frente al océano Pacífico, en reconocimiento de la labor de Robert Prevost como administrador apostólico de la Diócesis del Callao durante la pandemia del covid-19.

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epp/ EFE

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