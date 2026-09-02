Saudel vuelve a dejar fuertes lluvias en este de China, con 2.500 atrapados en una escuela

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Pekín, 2 sep (EFE).- El tifón Saudel volvió a dejar este miércoles fuertes lluvias en el este y sureste de China, donde más de 2.500 profesores y alumnos quedaron atrapados por las inundaciones en una escuela, mientras las autoridades suspendían clases y servicios ferroviarios en varias zonas del país.

Las precipitaciones provocaron una rápida subida del agua en el campus de la Escuela Secundaria Vocacional de Cangnan, en la ciudad oriental de Wenzhou (Zhejiang), donde más de 2.500 profesores y estudiantes quedaron atrapados, según medios locales.

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Las autoridades desplegaron varios drones de carga de tamaño medio y grande para trasladar alimentos, agua potable y otros suministros de primera necesidad hasta una zona segura del recinto.

En la vecina provincia de Fujian, la ciudad de Quanzhou suspendió las clases desde las 18:00 hora local (10.00 GMT) de este miércoles y durante toda la jornada del jueves ante la previsión de lluvias persistentes, con acumulados de entre 150 y 300 litros por metro cuadrado y máximos locales de hasta 450 litros.

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La medida afecta a escuelas, institutos, centros de formación profesional y guarderías, mientras que las universidades deberán aplicar disposiciones similares. También se suspendieron las clases en el condado de Nan'ao, en la provincia suroriental de Cantón.

El temporal obligó además a suspender algunos trenes en líneas como la que conecta Hangzhou y Shenzhen, mientras otros servicios registraron retrasos, informó el grupo ferroviario de Cantón.

Saudel, que tocó tierra dos veces el pasado viernes en Zhejiang antes de debilitarse, volvió a intensificarse y se encontraba este miércoles sobre el noreste del mar de China Meridional, a unos 190 kilómetros al sureste de Shanwei (Cantón).

En su anterior paso por el este de China, el tifón obligó a evacuar a cerca de 248.000 personas y provocó más de 200 cancelaciones de vuelos.

Las autoridades chinas prevén que entre cinco y siete tifones se formen en septiembre en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional, de los que entre dos y tres podrían tocar tierra o afectar significativamente al país, una cifra superior al promedio habitual para este mes. EFE

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