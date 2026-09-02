El Parlamento tumba proyectos de reforma impositiva y Bruselas recuerda que son condición para recibir ayudas

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El Parlamento de Ucrania ha tumbado en una votación una serie de proyectos de ley sobre impuestos reclamados por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), desatando críticas por parte del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y llevando a la Comisión Europea a recordar los compromisos de Kiev con una batería de reformas para recibir pagos en el marco de su ayuda macrofinanciera.

Entre los proyectos rechazados por la Rada Suprema figura uno sobre impuestos a paquetes postales, un asunto sensible en las negociaciones entre Kiev y sus socios, en una votación en la que el texto recabó 194 votos a favor, muy por debajo de los 226 necesarios para su aprobación.

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Asimismo, los legisladores bloquearon también una votación sobre el inicio del proceso de selección de seis nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, un asunto relacionado igualmente con la financiación de la UE y el FMI, tal y como ha recogido el diario 'The Kyiv Post'.

Horas antes de la votación, el primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, afirmó que Kiev necesita 30.000 millones de dólares (cerca de 25.911 millones de euros) en financiación internacional este año, ante la presión que supone la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

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Posteriormente, Zelenski criticó el fracaso del Parlamento a la hora de aprobar estos textos y destacó que la 'luz verde' a estos proyectos "desbloquea financiación de los socios en apoyo a Ucrania". Concretamente, afirmó que los proyectos tumbados el martes "garantizaban más de 4.000 millones de dólares (unos 3.454 millones de euros)" para Kiev, antes de lamentar que "tampoco pasaran dos leyes del programa del FMI".

"Esto no es financiación para las autoridades ni para la oposición. En Ucrania, no hay salarios para los profesores de una facción ni para los de otro grupo parlamentario. No hay salarios para el personal militar de una parte u otra de la cámara parlamentaria", explicó en un discurso a la nación.

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"Pueden ser decisiones difíciles. Pueden ser decisiones desagradables. Pueden ser decisiones impopulares. Pero son decisiones necesarias que ayudan a Ucrania a superar este momento, en tiempos de guerra, a garantizar las necesidades del frente, a proteger a nuestra población y a asegurar las prestaciones sociales", explicó el mandatario ucraniano.

De esta forma, incidió en que estos 30.000 millones de dólares en financiación para este año "dependen enteramente del Gobierno y de los miembros del Parlamento", al tiempo que ahondó en que "las leyes necesarias para las relaciones con la UE deben contar con el apoyo de todas las facciones y grupos que apoyan a la UE".

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"Votar en contra de ellas, o hablar mucho de Europa sin votar por Europa, es deshonesto. Y, al margen de ser deshonesto, en este momento también es ir en contra del Estado", dijo Zelenski, quien reiteró que "Ucrania debe cumplir con su parte interna del trabajo" y pidió dejar de lado las ideas electoralistas o políticas y "pensar exclusivamente en lo que se necesita para la defensa, el funcionamiento del Estado y el pago de ayudas al pueblo".

"Podrán pensar en elecciones después de la guerra. Las decisiones necesarias para asegurar 30.000 millones de dólares para Ucrania deben ser aprobadas por votación", recalcó, antes de destacar que Kiev mantiene además contactos "a todos los niveles" con sus socios para abordar "otra parte del déficit presupuestario", que afecta a 27.000 millones de dólares (cerca de 23.320 millones de euros) para el Ministerio de Defensa.

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LA UE RECUERDA LOS COMPROMISOS DE KIEV

Así las cosas, la Comisión Europea ha querido dejar claro que la ley en cuestión es uno de los requisitos pactados por Kiev con la Unión Europea como parte de las reformas necesarias para recibir nuevos pagos de la ayuda macrofinanciera prevista para apoyar a Ucrania.

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"Es parte de los requisitos del programa de asistencia macrofinanciera (MFA, por sus siglas en inglés) que estamos desarrollando en Ucrania", ha apuntado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz comunitario de Economía y Presupuestos, Balazs Ujvari, al ser preguntado por la situación.

Este año está previsto que las arcas comunitarias desbloqueen un total de 8.350 millones de euros como parte de la ayuda macrofinanciera, de los que ya se han desembolsado un total de 3.200 millones de euros.

Ujvari ha indicado que los servicios comunitarios esperan poder liberar un segundo pago "a principios de otoño" de unos 3.000 millones de euros, pero hay "doce condiciones" para que ese pago se efectúe "y esa ley es uno (de los requisitos)".

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"Por tanto, esa ley debe ser adoptada para que nosotros podamos proceder al desembolso tal y como está previsto", ha avisado el portavoz, quien ha incidido en que se trata de una ley "muy importante" porque afectará al modo en que se movilizan las partidas para el presupuesto ucraniano.

"Es importante que Ucrania continúe con las reformas respectivas de modo que podamos llevar a cabo los pagos planeados", ha remachado, para después apuntar que está prevista una videollamada entre el comisario económico, Valdis Dombrovskis, y Koretski, en la que previsiblemente se abordará este asunto entre otros.

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