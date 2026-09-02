Miércoles, 2 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 2 sep (EFE).-

Irán.- Irán ha vuelto a atacar varios objetivos estadounidenses en Oriente Medio en respuesta a la ofensiva previa lanzada por Estados Unidos contra posiciones en Ormuz, en las que han muerto al menos 11 personas y otras 58 resultaron heridas, según las autoridades persas.

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Katmandú/Pekín.- Se cumple una semana de la inmensa riada que golpeó el norte de Nepal y el suroeste de la región autónoma del Tíbet ( China), y que ha causado un balance conjunto de al menos 1.127 personas muertas y 4.850 que aún no se han localizado.

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Chonburi (Tailandia).- El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días de despliegue con unos 5.000 tripulantes y participó en la guerra entre Estados Unidos e Irán, atraca en un puerto de la Marina de Tailandia para una parada de descanso hasta el día 6, precisó el Ministerio tailandés de Defensa.

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Wicklow (Irlanda).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea concluyen una reunión informal en Wicklow (Irlanda) para hablar del apoyo militar a Ucrania, la preparación de defensa de la UE, el desarrollo de capacidades y la cooperación con la OTAN.

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Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas.

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Londres.- El nuevo primer ministro, Andy Burnham, atiende a la primera sesión de control del Parlamento británico después del receso veraniego.

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El Cairo.- El presidente chino, Xi Jinping, comienza hoy su primera visita de Estado a El Cairo en una década, en un momento en el que Pekín ve grandes oportunidades en Egipto, mientras Estados Unidos, el principal competidor del país asiático, sigue inmerso en su guerra con Irán.

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Caracas.- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visita Caracas para impulsar la puesta en marcha del histórico acuerdo alcanzado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el que Washington espera garantizar su "dominio energético para el próximo siglo" mientras el país suramericano apuesta por recuperar una industria golpeada por la falta de inversión y la corrupción.

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Rabat.- La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos, una organización tradicionalmente vinculada a grupos nacionalistas, presenta un informe sobre el cruce masivo de migrantes a Ceuta y convoca una movilización frente a la Embajada de España en Rabat en protesta por el trato a los migrantes marroquíes en la ciudad autónoma española.

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Bruselas.- El Partido Popular español y Vox convocan una protesta frente al Parlamento Europeo contra la política del Gobierno español por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta, en la que participarán eurodiputados de ambas formaciones y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

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Bruselas.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el foro anual organizado por el centro europeo de estudios Bruegel.

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Bruselas.- La Red Europea de Excelencia en Robótica, euROBIN, celebra una jornada en el Parlamento Europeo para debatir sobre el futuro de la robótica impulsada por inteligencia artificial en Europa y demostrar las capacidades de los robots europeos más avanzados, incluyendo varios proyectos españoles.

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Taipéi.- La fotónica de silicio y la óptica integrada, tecnologías clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, protagonizan este miércoles la apertura de SEMICON Taiwan, uno de los eventos de semiconductores más importante del mundo, que durante tres días reunirá a más de 1.300 expositores de 65 países.

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Montevideo.- Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, país que ejerce la presidencia pro tempore, se reúnen en Montevideo para abordar la agenda pendiente del Mercosur, entre cuyos asuntos figura la distribución de las cuotas del acuerdo comercial con la Unión Europea.

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Montevideo.- El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, encabeza el encuentro 'Conectando oportunidades: Uruguay-Paraguay', organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing en Montevideo.

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Montevideo.- La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) celebra la vigésima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se designará al próximo secretario general del organismo.

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Ciudad de Panamá.- El administrador saliente del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, participa en un conversatorio con empleados de la vía interoceánica, que bajo su mando sufrió una reingeniería que incluyó el actual sistema de reservas y el programa de inversiones para un nuevo embalse, dos puertos y un gasoducto, entre otros.

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Hong Kong.- El activista hongkonés Joshua Wong se declaró este miércoles culpable de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, un delito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 y que puede ser castigado con cadena perpetua.

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Quito.- El frente de pacientes renales de Ecuador se declara en protesta permanente en demanda de la prevención, diagnóstico oportuno, diálisis seguro, acceso a trasplantes y la financiación que garantice la continuidad de los tratamientos.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la audiencia general en el Vaticano.

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Buenos Aires.- El foro 'Vientos de cambio', organizado por la fundación argentina Libertad y Progreso, de extrema derecha e ideología ultraliberal, concluye en Buenos Aires con la intervención del presidente Javier Milei.

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Ciudad de México.- Organizaciones civiles presentan el informe ‘Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026,’ que documenta y analiza la narrativa oficial del megaevento, las afectaciones de la gentrificación, los operativos de seguridad, la criminalización y la represión de las protestas sociales.

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Bali (Indonesia).- Indonesia registró casi 1,53 millones de llegadas de turistas extranjeros en julio de 2026, lo que supone un incremento de casi un 2,95 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la Oficina Central de Estadística.

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Hanói.- Vietnam celebra este miércoles su 81º Día Nacional, tras proclamar su independencia el 2 de septiembre de 1945 por el héroe nacional vietnamita Ho Chi Minh.

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Kuala Lumpur.- Kuala Lumpur registra una calidad del aire insalubre, al alcanzar la mañana de este miércoles un índice de contaminación atmosférica (API) de 133.

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Venecia (Italia).- El Festival de Venecia arranca su 83 edición con la entrega de su León de Oro honorífico a George Clooney y el estreno de 'Ink', la película de Danny Boyle en competición sobre la compra del tabloide británico ‘The Sun’ por parte del magnate Rupert Murdoch.

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Ciudad de México.- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa aborda en una entrevista con EFE desde México el futuro de una relación bilateral todavía marcada por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, en un momento de reconfiguración política en América Latina y de creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y los sectores progresistas de la región.

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Los Ángeles (EE.UU.).- En un panorama polarizado donde el poder alienta la violencia racista, el filme 'By Any Means' denuncia la opresión sistémica rompiendo con el cliché de los héroes blancos y expone lo que sucede cuando las instituciones fallan y la ley "no puede hacer justicia", explica a EFE su director, Elegance Bratton.

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Buenos Aires.- Final del Mundial de Tango, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

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Londres.- Presentación de la 70ª edición del Festival de Cine de Londres, que se celebra del 7 al 18 de octubre.

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Bogotá.- La pianista española María José de Bustos, afincada en Colombia, habla en una entrevista con EFE de 'El horizonte de mi existencia', su primera novela, una reflexión sobre el duelo, la salud mental y la posibilidad de reinventarse cuando todo parece perdido.

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Asunción.- Inauguran la exposición 'Fotoguiado: Conociendo a las mujeres indígenas y sus luchas en Paraguay', organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.

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cdp/EFE

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