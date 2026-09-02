Cierran estación central en el sur de Alemania tras explotar un objeto desconocido

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Berlín, 2 sep (EFE).- La Policía alemana ha ordenado el cierre de la estación central de Augsburgo, en el sur de Alemania, tras explotar en un paso un objeto desconocido y tras hallar poco después las fuerzas de seguridad otro objeto sospechoso.

La Policía de Schwaben Nord informó de un gran operativo policial en la estación central a primera hora de la mañana y pasada una hora señaló en la red social X que en un paso "se produjo una explosión de un objeto desconocido".

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Según el diario Augsburger Allgemeine, dos personas resultaron heridas leves.

De acuerdo con el medio BILD, una granada de mano explotó delante de una joyería turca.

Un perro especializado en la detección de explosivos reaccionó ante una papelera.

Según BILD, la Policía investiga una posible relación con el crimen organizado.

EL suceso provocó perturbaciones en el tráfico rodado y en el transporte público, además del cierre de una vía y del edificio.

Sin embargo, otro objeto sospechoso hallado durante la inspección del edificio obligó a cerrar completamente la estación central y a suspender todo el tráfico ferroviario. EFE