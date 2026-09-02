Casi uno de cada cuatro noruegos cree que Mette-Marit no está capacitada para ser reina

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Copenhague, 2 sep (EFE).- El 37,8 % de los noruegos cree que la reina Mette-Marit no está capacitada para desempeñar ese papel, frente al 35,8 % que opina lo contrario de la esposa del rey Haakon VIII, según un sondeo difundido este miércoles por el periódico Dagbladet.

De acuerdo con esa encuesta, de entre los que dudan de la idoneidad de la reina, el 23,5 % considera que está muy poco capacitada, mientras el 14,3 % cree que es poco apta.

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Entre quienes opinan lo contrario, el 20 % la ve muy capacitada y el 15,8 % cree que simplemente no es apta para ese papel.

El 26,4 % no está seguro o prefiere no contestar, de acuerdo con un estudio realizado el pasado 31 de agosto, tres días después de la muerte del rey Harald V y en el que participaron 1.058 personas.

En un sondeo realizado en febrero pasado para el mismo diario, el porcentaje de noruegos que no veía a Mette-Marit apta para ser reina ascendía al 44 %.

Preguntados por la confianza que inspira la nueva reina, el 40,3 % responde que poca, frente al 31,4 % que sostiene lo contrario y el 24,5 % que se muestra indeciso o prefiere no responder.

Mette-Marit, de 53 años, ha limitado al mínimo sus apariciones públicas el último año por el empeoramiento de la fibrosis pulmonar que padece desde 2018 -y que provocó que le fuera trasplantado un pulmón en junio- y en medio del escándalo por las nuevas revelaciones sobre su amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, por las que ha pedido disculpas públicas.

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La nueva reina también se ha visto afectada por el juicio al que ha sido sometido su hijo de soltera, Marius Borg Høiby, condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, aunque la sentencia no es firme, ya que ha sido recurrida.

La boda de Haakon y Mette-Marit en 2001 ya se había visto precedida por la polémica debido al turbulento pasado de la princesa, quien tuvo a Marius con un hombre que luego ingresó en prisión por tráfico de drogas. EFE

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