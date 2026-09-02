Medvédev advierte a "patrocinadores del terrorismo" de Ucrania tras amenazas de Zelenski

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Moscú, 2 sep (EFE).- El expresidente de Rusia y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, advirtió este miércoles que Moscú apuntará a los "patrocinadores del terrorismo" de Kiev si las autoridades ucranianas cumplen su amenaza de hacer "completamente inseguro" el espacio aéreo ruso.

"Todo terrorismo tiene patrocinadores. En este caso se trata de los jefes de Estado de países occidentales, principalmente europeos. Y estos suelen viajar a Kiev en tren", escribió Medvédev en su canal de Telegram.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó anoche de "apelación al terrorismo de Estado" las amenazas vertidas por el líder ucraniano, y aseguró que con los terroristas "no se negocia".

Putin aseguró que si las amenazas se cumplen y ocurre una tragedia, Moscú encontrará cómo responder. "Que nadie lo dude", afirmó en una rueda de prensa al término de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

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En su cuenta de X, Zelenski aseguró: "Hoy queremos advertir a todas las aerolíneas que usan el espacio aéreo ruso, a todos los que todavía usan los más importantes aeropuertos rusos. El espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro".

Seguidamente, aclaró que "Ucrania no amenaza el transporte aéreo civil, no amenaza un solo avión. Sencillamente habrá drones en el cielo ruso en una dimensión que tiene que ser considerada".

"También es importante que las aerolíneas que vuelan principalmente a Moscú, San Petersburgo y otros destinos rusos también lo oigan. Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil", subrayó.

Putin, por su parte, recordó que el ejército ruso tiene previsto lanzar una campaña masiva de bombardeos contra la infraestructura energética del país vecino en represalia por los ataques enemigos contra la retaguardia rusa. EFE