Matthew Brennan recupera su jerarquía al sprint en Lorca y suma su tercer triunfo en La Vuelta

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El ciclista británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) se ha impuesto este miércoles al sprint en la etapa 11 de La Vuelta 2026, de 153,8 kilómetros de recorrido entre Cartagena y Lorca, una jornada en la que el español Enric Mas (Movistar Team) ha mantenido el maillot de líder de la carrera sin ceder tiempo con respecto a sus rivales.

Matthew Brennan ha vuelto a demostrar que es el sprinter más fuerte de la carrera y se ha impuesto de manera contundente en la llegada masiva a Lorca, en la 11ª etapa de La Vuelta 2026. El Visma Lease a Bike no se dejó sorprender como en la jornada de ayer, y manejaron los últimos kilómetros de la jornada para que el británico consiguiera una nueva victoria al sprint en la carrera, la tercera en la edición.

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En cuanto a la clasificación general, Enric Mas y el resto de favoritos entraron en línea de meta con el gran grupo. Una día tranquilo en la antesala de una de las grandes etapas de montaña de la edición, de 166,6 kilómetros de recorrido, con salida en Vela y final en el puerto de Calar Alto, de primera categoría. Además, el pelotón tendrá que superar a 30 kilómetros de meta otro puerto de primera categoría, el Alto de Velefique. Antes, los corredores subirán los puertos de tercera categoría del Alto de Cabecico y el Alto de Cóbdar, y Collado García, de segunda categoría.

El día arrancó con Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), Alessandro Covi (Team Jayco AlUla) y Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) atacando en los primeros kilómetros de etapa, configurando el que sería el primero de los dos intentos de escapada del día. El cuarteto, controlado en todo momento por el pelotón, no llegó a tener grandes ventajas, lo que sumado al viento hizo que no consiguiera prosperar.

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A falta de 93 kilómetros de meta, el Bahrain Victorious tomó la delantera en el pelotón y enfiló el grupo. Un cambio de ritmo que provocó un gran corte en el pelotón, aunque sin afectar a ninguno de los corredores implicados en la clasificación general. Además, el movimiento hizo que a 90km quedara neutralizarían la carrera.

Y ante el nuevo escenario de carrera, y con más de 70 kilómetros de etapa por delante, de nuevo a Ethan Hayter, esta vez acompañado de Lawrence Warbasse (Tudor) atacaron al pelotón. Ambos llegarían a tener más de 30 segundos de distancia, pero la aproximación y la subida al único puerto de la jornada, Alto de Aledo, de tercera categoría, acabaría con sus opciones, quedando el pelotón principal como cabeza de carrera.

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El Visma Lease a Bike, que buscó los puntos de la montaña y el sprint intermedio con Wout van Aert, entró en escena tomando el control de la carrera en los últimos 20 kilómetros de la etapa. Así se anticipaba a un posible final caótico como el de Elche de la Sierra. Pero ya en la entrada a la ciudad de Lorca, Uno-X Mobility, con Magnus Cort Nielsen como principal baza, entró en la disputa por las primeras posiciones, sobre todo pensando en un giro de casi 180 grados que precedía a la línea de meta.

Sin embargo, esta vez el Visma Lease a Bike no se dejó superar, realizando la aproximación del sprint de manera perfecta. Wout van Aert fue el encargado de lanzar a Matthew Brennan, que se impuso con mucha superioridad a Bryan Coquard (Cofidis), segundo, Jordi Meeus (Red Bull-BORA), tercero, y Cort Nielsen en la línea de meta.

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