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Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos en L'Hospitalet (Barcelona) y detienen a 2 sospechosos

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Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo sin heridos que se ha producido en un inmueble de L'Hospitalet (Barcelona) la madrugada de este miércoles, tras el que dos personas presuntamente sospechosas han sido detenidas, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos han sucedido cerca de las 01.00 horas en la calle Sant Carles donde diversas patrullas han acudido y han constatado el incidente con armas de fuego, ya que había impactos de bala en el bloque de pisos.

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Posteriormente, la policía catalana ha localizado un vehículo que podría estar relacionado con el tiroteo, por lo que los dos ocupantes han quedado detenidos a la espera de poder constatar si están vinculados con los hechos.

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