Los marines del Lincoln amarran en Tailandia tras seis meses desplegados en Oriente Medio

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Bangkok, 2 sep (EFE).- Los alrededor de 5.000 militares estadounidenses que han estado más de seis meses desplegados en Oriente Medio a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln amarraron este miércoles en el puerto de Laem Chabang, este de Tailandia, para realizar una escala de cinco días de regreso a Estados Unidos que se espera que genere millones de dólares en el país.

Con varios cazas en su cubierta, entre ellos F-35, el portaaviones, que muestra partes del casco con manchas de óxido, llegó junto a un barco escolta a Laem Chabang, a unos 25 kilómetros de la turística ciudad costera de Pattaya, afamada por su desenfrenado ocio nocturno y situada al sureste de la capitalina Bangkok.

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Sus tripulantes, que han pasado 200 días desplegados en zona de combate, en el marco de la guerra de EE. UU. e Irán, estarán cinco días en Tailandia, antes de continuar el domingo con su viaje de vuelta a casa, a donde se espera que lleguen a mediados de septiembre.

La escala podría llegar a dejar en los establecimientos de la urbe hasta 100 millones de bat (más de 3 millones de dólares), aseguró la víspera a EFE el alcalde de Pattaya, Poramet Ngampichet. El Ejército tailandés definió la parada de los marines como de "descanso y recreación".

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Ante la afluencia del personal estadounidense, las autoridades de Pattaya –con uno de los distritos rojos más grandes de Asia– han coordinado protocolos para "asegurar el bienestar de los militares" y prevenir conflictos que puedan surgir con otros turistas, explicó Ngampichet, quien dijo que iría a recibir hoy al USS Abraham Lincoln a su llegada.

"Nuestra llegada a Laem Chabang ofrece una merecida oportunidad para que nuestros marineros e infantes de marina descansen y recuperen energías", declaró el comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 3, Robert E. Loughran, citado por la prensa tailandesa.

El USS Abraham Lincoln zarpó el pasado noviembre de San Diego (California, EE. UU.) y fue desplegado a finales de enero en aguas del golfo Pérsico, según la Marina estadounidense, en medio del aumento de tensiones entre Washington y Teherán.

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Durante la guerra iniciada el 28 de febrero, y que continúa seis meses después, los marines del Lincoln llevaron a cabo misiones de patrulla, bloqueo y operaciones aéreas, de acuerdo con el Pentágono.

A mediados de agosto y tras 266 días de operaciones, el portaaviones obtuvo el permiso para "regresar a casa".

Su larga travesía por Oriente Medio desató preocupaciones –a las que la Casa Blanca quitó peso recientemente– sobre las condiciones a bordo y el estado de los militares, ante lo cual el secretario de la Marina, Hung Cao, admitió que se registraron "un pequeño número de casos de (problemas de) salud mental" durante la misión, si bien remarcó que nadie perdió la vida durante el despliegue.

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Otrora una tranquila aldea de pescadores, Pattaya aceleró su desarrollo en la década de los 60 a raíz de la llegada de soldados estadounidenses a la cercana base aérea de U-Tapao y bases navales, en pleno auge de la guerra de Vietnam, y se convirtió así en uno de los principales lugares de reposo para las tropas norteamericanas.

Al amparo de la guerra floreció un ramillete de negocios, muchos vinculados al ocio nocturno, aunque, en los últimos años, la ciudad ha tratado de desprenderse de la etiqueta de destino de turismo sexual. EFE

(foto)(vídeo)