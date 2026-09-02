Los apagones dejarán sin corriente este miércoles hasta el 70 % de Cuba a la vez

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La Habana, 2 sep (EFE). - Los prolongados apagones afectarán este miércoles simultáneamente hasta el 70 % de Cuba en el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE. UU. iniciado en enero.

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El cubano promedio sufre más horas sin energía eléctrica diariamente que con corriente. La víspera, la UNE informó que en La Habana los apagones alcanzaron hasta las 36 horas consecutivas, mientras que en el resto del país esta semana se han reportado cortes de hasta tres días seguidos.

En este contexto, la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada disponer de una capacidad de generación de apenas 990 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW.

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Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.290 MW.

El informe de la UNE refiere, además, que diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas en esta jornada por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

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Estas afectaciones no están ligadas al cerco petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional es "crítica", según han calificado las autoridades de la nación caribeña.

Otro 40 % del mix, está encargado a la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil) que sí está paralizado a causa del bloqueo petrolero. Pero esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

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El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

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Además, expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años. EFE