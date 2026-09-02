Agencias

León XIV traslada a de la Espriella su solidaridad tras el terremoto en Colombia

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Ciudad del Vaticano, 2 sep (EFE).- El papa León XIV trasladó este miércoles su solidaridad a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y suroeste del país hace tres semanas, durante una conversación telefónica con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia, en particular con las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y al personal humanitario", informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado.

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Además, abordaron la situación del país y de las regiones afectadas por el terremoto.

El terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia sacudió el centro y suroeste del país, donde murieron 331 personas, 4.449 más resultaron heridas y al menos 406.963 están damnificadas.EFE

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